Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Der Sommer ist zurück: Nach wochenlangem Regenwetter zeigt sich die Natur von ihrer schönen Seite

Bei den ersten Sonnenstrahlen

Wenn der Sommer in Buchloe wieder lockt

Nach etlichen Tagen mit wenig Sonne, dafür mit viel Regen, sorgt der Sommer wieder für Leben. So auch in den Buchloer Gärten, wo Insekten sich tummeln.
Von Johannes Füssel
    • |
    • |
    • |
    Wenn der Sommer in Buchloe wieder lockt
    Wenn der Sommer in Buchloe wieder lockt Foto: Johannes Füssel

    Endlich Sonne: Das dürften sich neben den Menschen auch die Tiere denken. Nach wochenlangem Regenwetter zeigt sich nun der Sommer wieder von seiner besseren Seite. Kaum zeigt das Thermometer über 20 Grad, dann summen die Bienen durch die Gärten und fliegen von einer Blüte zur nächsten. Oder wie hier auf dem Bild ein Schmetterling, der sich in der Morgensonne auf den Sommerflieder setzt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden