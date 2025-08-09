Wenn der Sommer in Buchloe wieder lockt

Endlich Sonne: Das dürften sich neben den Menschen auch die Tiere denken. Nach wochenlangem Regenwetter zeigt sich nun der Sommer wieder von seiner besseren Seite. Kaum zeigt das Thermometer über 20 Grad, dann summen die Bienen durch die Gärten und fliegen von einer Blüte zur nächsten. Oder wie hier auf dem Bild ein Schmetterling, der sich in der Morgensonne auf den Sommerflieder setzt.
Bei den ersten Sonnenstrahlen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden