Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Die Arbeiten am Spielplatz und an den Gennacharmen im Zentrum von Buchloe haben begonnen. Wie der Buchloer Bach künftig besser genutzt werden kann.

Bauen in Buchloe

Pritscheln, spielen, erholen: Der Immlepark in Buchloe wird umgebaut

Die Arbeiten am Immlepark-Spielplatz und an den Gennacharmen im Zentrum von Buchloer haben begonnen. Wie der Buchloer Bach künftig besser genutzt werden kann.
Von Karin Hehl
    • |
    • |
    • |
    Die Bauarbeiten im Immlepark in Buchloe haben begonnen.
    Die Bauarbeiten im Immlepark in Buchloe haben begonnen. Foto: Karin Hehl

    Mit großem Gerät sind die Mitarbeiter des Buchloer Bauhofs am Montag im Immlepark aufgefahren. Dort begannen nun die Arbeiten, um den Park zwischen Bahnhofstraße und Ludwigstraße besser erlebbar zu machen. Unter anderem soll der Spielplatz-Bereich komplett neu gestaltet werden: mit einer Rutsche, Schaukeln, einem Matschplatz, weiteren Spielgeräten, Picknick- und Ruheplätzen.

    Eine neue Brücke aus Holz

    Auch eine Brücke am westlichen Gennacharm wird durch eine neue aus Holz ersetzt, erklärte Projektleiter Markus Munz vom Buchloer Bauamt. Außerdem modellieren die Arbeiter das Gelände am östlichen Gennachufer, berichtete der Projektleiter weiter.

    Die Füße in die Gennach hängen

    Das Bachbett werde so hergerichtet, dass das kühle Nass besser erreichbar ist, „und die Kinder auch mal die Füße hineinhängen lassen können“.

    Solange die Arbeiter am Werk sind, ist der Durchgang im Immlepark nur eingeschränkt möglich. Ob die Bauarbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, kann Munz derzeit noch nicht sagen. Denn wie schnell die Arbeiten im Immlepark vorankommen, hänge zum einen vom Wetter und zum anderen von der Bodenbeschaffenheit an der Gennach ab.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden