Pritscheln, spielen, erholen: Der Immlepark in Buchloe wird umgebaut

Mit großem Gerät sind die Mitarbeiter des Buchloer Bauhofs am Montag im Immlepark aufgefahren. Dort begannen nun die Arbeiten, um den Park zwischen Bahnhofstraße und Ludwigstraße besser erlebbar zu machen. Unter anderem soll der Spielplatz-Bereich komplett neu gestaltet werden: mit einer Rutsche, Schaukeln, einem Matschplatz, weiteren Spielgeräten, Picknick- und Ruheplätzen.

Eine neue Brücke aus Holz

Auch eine Brücke am westlichen Gennacharm wird durch eine neue aus Holz ersetzt, erklärte Projektleiter Markus Munz vom Buchloer Bauamt. Außerdem modellieren die Arbeiter das Gelände am östlichen Gennachufer, berichtete der Projektleiter weiter.

Die Füße in die Gennach hängen

Das Bachbett werde so hergerichtet, dass das kühle Nass besser erreichbar ist, „und die Kinder auch mal die Füße hineinhängen lassen können“.

Solange die Arbeiter am Werk sind, ist der Durchgang im Immlepark nur eingeschränkt möglich. Ob die Bauarbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, kann Munz derzeit noch nicht sagen. Denn wie schnell die Arbeiten im Immlepark vorankommen, hänge zum einen vom Wetter und zum anderen von der Bodenbeschaffenheit an der Gennach ab.