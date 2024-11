Zwischen Krieg und Landidylle: Kleinkitzighofen hat jetzt eine Dorfchronik

Wenn Siegfried Götz am Samstagabend im Bürgerhaus in Kleinkitzighofen seine neue Dorfchronik vorstellt, ist es auch für ihn eine Premiere. Obwohl er etwa fünf Jahre an dem Buch „Kleinkitzighofen - wie es früher einmal war...“ gearbeitet hat, hielt er noch nie das gedruckte Endergebnis in den Händen, hat noch nie durch die Seiten geblättert. „Ich wollt‘s bewusst nicht“, sagt der 81-Jährige und fügt an: „Vorfreude ist die schönste Freude.“

