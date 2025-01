Musikalisches Potpourri über Liebe, Mut und Hoffnung

Auch dieses Jahr hatte der Sängerkreis Ostallgäu in die Buchloer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt eingeladen, um mit dem beliebten Dreikönigssingen die Weihnachtszeit ausklingen zu lassen. Dem Ruf waren zahlreiche Besucherinnen und Besucher gefolgt. Die Kirche wurde zu diesem Anlass mit Christbäumen und ausladender Krippe festlich geschmückt.

Stimmungsvolle Kulisse in Buchloe

Vor dieser stimmungsvollen Kulisse ließen die Chöre mit einem bunten Potpourri an Weihnachtsliedern über Liebe, Mut und Hoffnung nochmals den Geist der Weihnacht aufleben. Für eine gelungene musikalische Einleitung sorgte das fünfköpfige Blechbläserensemble der Stadtkapelle Buchloe. Dem folgte der Kinderchor der Comenius-Grundschule und im Anschluss der Kinderchor der Meinrad-Spieß-Grundschule Buchloe. Beiden Kinderchören gelang es, mit viel Euphorie und strahlenden Gesichtern die Zuhörerinnen und Zuhörer von Beginn an in ihren Bann zu ziehen.

Instrumente begleiten die Sänger

Stimmsicher trugen sie – zum Teil sogar mehrstimmig – gekonnt ihre Lieder vor. Begleitet wurden sie von Gitarre, Geige oder etwa den eigenen Klanghölzchen, die das „Pa rum pum pum pum“ bei „Der kleine Trommler“ („The Little Drummer Boy“) unterstrichen.

Voller Faszination lauschten die Besucherinnen und Besucher anschließend dem evangelischen Kirchenchor „Cantora“ aus Buchloe, dessen temperamentvolle Chorleiterin Anette Böckler einmal mehr mit seinen Darbietungen das hohe Niveau der Sängerinnen und Sänger unter Beweis stellte. Unter der Leitung von Renate Lutzenberger fand der imposante Chor „Musica Osculum Dei“ aus Wiedergeltingen ebenfalls Anklang.

Heller Kontrast zu den tiefen Männerstimmen

Der Männergesangsverein Erpfting gab a cappella seine Stücke zum Besten. Ein besonderes Highlight bot hierbei das letzte Stück, bei dem Chorleiterin Katalin Zemberi mit ihrer glockenklaren Stimme einen gekonnten Akzent zu den tief tönenden Stimmen setzte.

Fleißig Spenden gesammelt

Abschließend versammelten sich alle großen und kleinen Sängerinnen und Sänger vorne, um die Veranstaltung mit einem gemeinsam gesungenen „Oh du Fröhliche“ sanft ausklingen zu lassen. Während die kleinen Sängerinnen und Sänger zufrieden dem Ausgang zustrebten, sammelten die Organisatoren noch fleißig Spenden.

„Die fließen in die Kinder- und Jugendarbeit“, so der Veranstalter, „unter anderem auch in das in Honsolgen entstehende Musical Emil und die Detektive.“ Ein weiteres musikalisches Schmankerl, auf das die Besucherinnen und Besucher schon jetzt sehr gespannt sein dürfen.