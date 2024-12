Buchloer Polizei stoppt Fahranfänger unter Drogen

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte in Buchloe einen unter Drogen stehenden Fahranfänger gefasst. Laut der Polizei stoppten die Beamten den 20-jährigen Autofahrer am späten Montagabend in der Kaufbeurer Straße und führten eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle durch. Dabei bemerkten sie im Auto des Mannes einen deutlichen Cannabisgeruch.

Drogenfund bei Verkehrskontrolle in Buchloe: 500 Euro Bußgeld

Gegenüber den Polizeibeamten gab der Autofahrer zu, Drogen konsumiert zu haben. Zudem übergab er den Polizisten das Cannabis, das er im Auto hatte. Der junge Mann musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben. Die Strafen für den Cannabisverstoß im Straßenverkehr: Den 20-Jährigen erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Die Fahrerlaubnisbehörde kann jedoch noch weitere Maßnahmen veranlassen.