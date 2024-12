Eine Nacht unterwegs mit Buchloes dienstältester Zustellerin

2 Uhr in der Früh, nur leise vernimmt man den Lärm der Autobahn in der sternenklaren Nacht. Die Temperaturanzeige auf dem Handy zeigt vier Grad an. Die Lichter in der Lokalredaktion Buchloe sind schon einige Stunden aus, aber hinter dem Haus in der Garage ist es hell. Dort organisiert sich Brigitte Pracht für ihre nächtliche Tour. Die 78-jährige Rentnerin ist eine der Zustellerinnen für die Buchloer Zeitung.

Johannes Füssel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis