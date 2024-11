Buchloer Piraten wollen den Anschluss nicht verlieren

Zwei wichtige und zugleich brisante Duelle warten an diesem Wochenende in der Eishockey Bayernliga auf die Buchloer Piraten. Dabei steht der ESV, der den Anschluss an die Pre-Playoff-Ränge weiter halten möchte, bereits etwas unter Druck. Denn nach der Auswärtsniederlage vergangenen Sonntag in Peißenberg hängen die Gennachstädter weiter im unteren Tabellendrittel fest und müssen an diesem Wochenende unbedingt punkten, um den wichtigen zehnten Platz nicht aus den Augen zu verlieren. Dazu reisen sie am Freitag zunächst zum Derby nach Landsberg (20 Uhr), ehe am Sonntag dann ab 17 Uhr die Devils Ulm/Neu-Ulm ihre Visitenkarte in der Buchloer Sparkassenarena abgeben.

ESV Buchloe gerät im Endspurt auf die Verliererstraße

Es erinnert fast schon an den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“, was die Buchloer Piraten derzeit Woche für Woche in der Eishockey Bayernliga erfahren müssen. Am vergangenen Sonntag zeigten sie beim amtierenden Vizemeister erneut einen aufopferungsvollen Kampf, um in der Schlussphase doch den Kürzeren zu ziehen. Somit verpassten sie nach dem ersten Heimsieg gegen Schongau zwei Tage zuvor weitere wichtige Punkte im Kampf um Platz zehn und bleiben nach elf Spieltagen erst einmal auf Rang 13 im Tabellenkeller stecken. Dabei hatten die Buchloer, die an diesem Abend auch mit einem stark dezimierten Kader antreten mussten, in Peißenberg - wie schon so oft in dieser Saison - viel investiert und dem Tabellendritten einen offenen Kampf mit viel Leidenschaft und Engagement geliefert. Nur die Belohnung in Form von Punkten blieb - wie in so manchem Spiel zuvor - wieder einmal aus, da der ESVB zum wiederholten Male im Schlussspurt doch auf die Verliererstraße geriet.

Dementsprechend groß sei im Anschluss in der Kabine die Enttäuschung gewesen, die Trainer Christopher Lerchner nun jedoch schnell aus den Köpfen seiner Spieler herausbekommen muss. Immerhin trennen in der extrem ausgeglichenen Liga nur zwei Punkte den ESV von Rang zehn. Allerdings liegt auch das Tabellenende nur zwei Zähler von den Rot-Weißen entfernt, sodass das Derby am Freitag in Landsberg nochmals an Brisanz gewinnt.

Piraten gewinnen Vorbereitungsspiele gegen Landsberg

Denn die Nachbarn aus Landsberg sind eher suboptimal in die Saison gestartet: Erst am vergangenen Sonntag konnten sie mit einem Auswärtssieg in Amberg die rote Laterne in der Tabelle an die jetzt punktgleichen Schongauer abtreten. Demnach geht es am Freitag im Lokalderby nicht nur um die übliche Rivalität, sondern auch um bedeutungsvolle Big-Points. Die Buchloer wollen dabei nach Möglichkeit an die zwei Vorbereitungsspiele anknüpfen, die sie beide – wenn auch knapp – mit 4:3 und 6:3 für sich entscheiden konnten.

Eine echte Herausforderung für die Ostallgäuer wird dann auch das nächste Heimspiel am Sonntag gegen Ulm/Neu-Ulm. Der derzeitige Tabellensechste ist mit einem starken Kader zu einem echten Playoff-Kandidaten gereift, der nach einem starken Auftakt in den vergangenen drei Partien aber etwas ins Straucheln geraten ist. Dort holten die Devils nur zwei von neun möglichen Punkten. Darum werden die Donaustädter an diesem Wochenende sicherlich auf Wiedergutmachung aus sein, was die Aufgabe für die Buchloer gegen den Tabellensechsten keinesfalls leichter macht. Also hofft das Team auf tatkräftige Unterstützung durch die Fans.

