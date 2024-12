Keine Punkte unterm Baum des ESV Buchloe

Eigentlich wollten die Buchloer Piraten am Wochenende keine vorweihnachtlichen Geschenke verteilen, doch nach der 1:3-Heimniederlage am Freitag gegen Grafing schaffte es der ESV auch am Sonntag in Miesbach nicht, sich Zählbares unter den Baum zu legen. Ganz im Gegenteil: Mit 2:8 (0:2, 1:3, 1:3) mussten die Freibeuter nicht nur eine deutliche Niederlage einstecken, sondern ließen auch in der Tabelle weiter Federn. Denn durch die vierte Niederlage am Stück und das zweite punktlose Wochenende in Folge ist der Abstand auf Platz zehn mittlerweile auf ganze acht Punkte angewachsen, womit die Gennachstädter weiter im Tabellenkeller festhängen.

ESV Buchloe lässt im Kampf um Platz zehn abreißen

Im Duell in Miesbach gerieten die Pirates nach eher ausgeglichenem und verhaltenem Start ab Drittelmitte immer wieder unter Druck, da die Hausherren nach rund zehn Minuten sich einige Male aussichtsreich dem Buchloer Tor annäherten. So hatten die Piraten Glück, dass ein Schuss nur an den Pfosten klatschte (9.) und Michael Grabmaier wenig später frei im Slot an Tormann Daniel Blankenburg und dem Aluminium scheiterte (11.). Nachdem sich die Großchancen für die Miesbacher häuften, brachte ein vermutlich noch unhaltbar abgefälschter Blueliner von Petr Gulda den TEV verdient in Front (14.). Doch damit nicht genug: Direkt vor der Pause erhöhten die Gastgeber im Powerplay durch einen perfekten Schuss von Christian Neuert ins Kreuzeck auf 0:2 aus Sicht der Buchloer (20.).

Dreieinhalb ganz bittere Minuten für den ESV Buchloe

Dieser Gegentreffer schien auch noch unmittelbar nach dem Pausentee Wirkung beim ESV hinterlassen zu haben, denn gerade einmal 19 Sekunden waren nach Wiederbeginn absolviert, ehe Patrick Asselin per Alleingang zum 0:3 traf. Diese kalte Dusche brachte nun endgültig die Buchloer Ordnung ins Wanken. Miesbach nutzte diese Verunsicherung weiter gnadenlos aus: Erst schraubte Kurt Sonne den Spielstand auf 0:4 in die Höhe (23.), ehe Michael Grabmaier sogar zum 0:5 einnetzte (24.). Damit endeten dreieinhalb ganz bittere Minuten, in denen sich früh im Spiel eine richtig deftige Packung für die Gennachstädter anbahnte. Immerhin fingen sich die Freibeuter nach einer Auszeit wieder etwas, und Michal Petrak konnte mit einem platzierten Schuss in den Winkel zumindest auf 1:5 verkürzen (33.).

Piraten mit zu vielen Nachlässigkeiten

Doch zu einer Aufholjagd kam es nicht – zu stark agierten die Miesbacher an diesem Abend und zu oft leisteten sich die Buchloer in der eigenen Zone Nachlässigkeiten. So stellte Thomas März im Powerplay den alten Abstand im letzten Drittel wieder her, als gerade einmal 24 Sekunden gespielt waren - und die Gastgeber hatten noch nicht genug. Aziz Ehliz traf nach 47 Minuten zum 1:7 und März erhöhte in doppelter Überzahl zum 2:8-Endstand (58.). Dazwischen hatte Alexander Krafczyk nochmals mit dem zwischenzeitlichen 2:7 für etwas Ergebniskosmetik sorgen können. Am hochverdienten Erfolg der Miesbacher und der sechsten Auswärtsniederlage am Stück für die Buchloer änderte das aber freilich nichts mehr.

Während die Miesbacher ihren Fans also einen klaren Heimsieg schenkten, dürften es für die Buchloer nach der vierten Niederlage in Folge wohl eher unruhige Feiertage werden.

