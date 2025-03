Nur zwei Siege helfen dem ESV Buchloe im Abstiegskampf jetzt noch

Es war ein ganz bitterer Wirkungstreffer, den die Buchloer Piraten am Dienstag in Spiel drei der Halbfinal-Playdown-Serie in Dingolfing einstecken mussten – vor allem auch moralisch. Denn obwohl die Freibeuter bereits mit 5:2 führten, brachten sie den Vorsprung nicht über die Zeit. Am Ende hieß es aus ESV-Sicht 5:7. Statt den Buchloern haben so nun am Freitag (20 Uhr) beim nächsten Duell die Isarrats ihren ersten Matchpuck, um die Serie vorzeitig für sich zu entscheiden und sich so den Klassenerhalt zu sichern. Die Rot-Weißen hingegen müssen dieses Duell unbedingt gewinnen, um sich ein entscheidendes fünftes Match zu erarbeiten. Dieses würde am Sonntag ab 18 Uhr in Dingolfing stattfinden.

ESV Buchloe muss bittere Niederlage gegen Dingolfing verdauen

Es sah am Dienstag lange Zeit so aus, als könnten sich die Gennachstädter den zweiten Sieg in der K.-o.-Runde in Niederbayern sichern, doch am Ende reichte es trotz besagter Drei-Tore-Führung nicht. Drei Unterzahlgegentore egalisierten den Vorsprung der Piraten noch im Mitteldrittel und im Schlussabschnitt schlug das Pendel dann in Richtung Dingolfing aus. Die Niederlage müssen die Buchloer schnell wieder aus den Köpfen bekommen. Denn trotz der erneuten Auswärtspleite haben die Piraten weiter die Chance auf den vorzeitigen Klassenerhalt.

Mit einem Heimsieg am Freitag würden es für ein alles entscheidendes fünftes Duell nach Dingolfing gehen. Und für dieses Ziel wird der ESV am Freitag alles in die Waagschale werfen. Unbedingt vermeiden sollten die Freibeuter Strafzeiten, denn vor allem die Special-Teams in Überzahl sind in den Duellen gegen Dingolfing bisher ein entscheidender Faktor gewesen.

Trainer des ESV Buchloe wappnen ihr Team für die kommenden Aufgaben

Für die beiden Interimstrainer der Buchloer, Christian Vaitl und Alexander Reichelmeir, heißt es nun, binnen kürzester Zeit die Köpfe ihrer Schützlinge wieder freizubekommen. Auch körperlich haben die drei intensiven Partien gegen Dingolfing einiges an Kraft gekostet. Doch am Freitag beim vierten Aufeinandertreffen innerhalb einer Woche müssen die abstiegsbedrohten Freibeuter noch einmal alles reinwerfen, um den vorzeitigen Serienverlust und die damit verbundenen Abstiegs-Playdowns gegen den EC Pfaffenhofen zu verhindern.

In der parallelen Halbfinal-Serie ist am Dienstag bereits die Entscheidung gefallen: Der Hauptrundenletzte Schongau setzte sich mit dem dritten Sieg im dritten Spiel gegen die Pfaffenhofener durch, die nun als Final-Playdown-Teilnehmer feststehen.

