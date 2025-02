ESV Buchloe-Interimstrainer: „Wir leben noch“

„Wir leben noch!“ Das war die kurze, aber treffende Aussage von ESV-Interimstrainer Christian Vaitl nach dem lang ersehnten Sieg für die Buchloer Piraten am Sonntag im Abstiegsrunden-Heimspiel gegen den ESC Geretsried. Denn nachdem die ersten drei Partien im Kampf um den Klassenerhalt verloren gingen, gaben die Freibeuter beim 4:3-Sieg (3:2, 0:1, 1:0) an diesem Abend ein hart erarbeitetes Lebenszeichen von sich. Die Freibeuter bewahren sich somit vor dem letzten Wochenende in der Gruppe weiter die Chance auf Platz zwei in der Abstiegsrunde. Zudem konnten sie durch den Erfolg endlich wieder einmal Selbstvertrauen tanken und sich für die 0:7-Niederlage vom Freitag bei den Riverrats revanchieren.

Erster Rückschlag für den ESV Buchloe nach wenigen Sekunden

Dabei hatte es zum Start gar nicht gut ausgesehen, denn der Auftakt ins Rückspiel nach der herben Hinspielpleite ging aus Buchloer Sicht zunächst gründlich in die Hose. Gerade einmal 15 Sekunden waren schließlich absolviert, da lagen die Gennachstädter schon wieder hinten. Michal Popelka hatte für den Blitzstart der Gäste gesorgt. Doch im Gegensatz zu den vergangenen Partien stemmten sich die Buchloer nach diesem Nackenschlag vehement gegen die Niederlage. Das sah auch Interimstrainer Vaitl so: „Der Schlüssel heute war die Reaktion unserer Jungs auf diese Rückschläge.“ Der Kampfgeist der Buchloer wurde nach neun Minuten zunächst mit dem Ausgleich durch Alexander Krafczyk belohnt. Und auch als Geretsried lediglich drei Minuten später durch Xaver Hochstrasser wieder in Front ging (12.), brachte das die ESV-Truppe – anders als zuletzt – nicht aus dem Konzept.

Mit Engagement, Moral und Willen bissen sich die Gennachstädter zurück und konnten das Spiel noch vor der ersten Pause mit einem Doppelschlag in Überzahl drehen. Erst traf Michal Petrak zum 2:2 (17.), ehe in derselben Minute ein wuchtiger Schuss von Andreas Schorer, der an diesem Wochenende nach länger Pause glücklicherweise wieder mit auf dem Eis stand, zur erstmaligen Führung für die Rot-Weißen einschlug.

ESV Buchloe beweist Moral gegen Geretsried

Das insgesamt ausgeglichene Mitteldrittel brachte anschließend den 3:3-Ausgleich im Powerplay durch Luis Huber (23.). Geretsried hatte in dieser Phase etwas mehr vom Spiel, doch wiederum kämpften sich die zuletzt arg gebeutelten Hausherren zurück und mussten sich ärgern, dass Andreas Schorer zunächst am Pfosten scheiterte (24.) und Alexander Krafczyk mit zwei riesigen Chancen gleich doppelt am reaktionsschnellen Gäste-Tormann Dominik Gräubig scheiterte (28./35.).

„Die Jungs haben alles reingeschmissen und sich dafür belohnt“ Christian Vaitl, Interimstrainer ESV Buchloe

So blieb es für den Schlussabschnitt spannend, in dem Michal Petrak bereits früh aus ganz spitzem Winkel der Siegtreffer gelingen sollte (45.). Geretsried erhöhte in der Schlussphase zwar nochmals deutlich den Druck, doch die geschlossen agierenden Piraten verteidigten den hauchdünnen Vorsprung mit Leidenschaft und aufopferungsvollem Einsatz. „Die Jungs haben alles reingeschmissen und sich dann dafür belohnt“, zollte Vaitl seinen sichtbar erleichterten Schützlingen Respekt. Schließlich erhält man sich durch den überlebenswichtigen Sieg rechnerisch weiterhin die Chance auf den vorzeitigen Ligaverbleib.

