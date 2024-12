Piraten wollen Heimserie fortsetzen

Die eine Serie weiter fortführen, die andere endlich durchbrechen - so oder so ähnlich lautet das Motto für die Buchloer Piraten an diesem dritten Adventswochenende in der Eishockey-Bayernliga. Denn zum einen wollen die Freibeuter nach zuletzt vier Heimsiegen in Folge auch am Sonntag diesen Lauf im Duell gegen den Tabellendritten Waldkraiburg weiter fortsetzen (17 Uhr). Andererseits gilt es zwei Tage zuvor, eine andere, nicht so erfolgreiche Entwicklung zu stoppen: Denn auf fremdem Eis kassierten die Piraten zuletzt vier Niederlagen am Stück. Diese Serie wollen die Buchloer am Freitag beim Gastspiel in Geretsried unbedingt beenden. (19.30 Uhr).

Das sind die Gegner des ESV Buchloe am Wochenende

Die Überraschung am vergangenen Sonntag war groß: Mit einem begeisternden 6:3-Heimsieg über den auswärts bis dato noch ungeschlagenen Tabellenführer Erding konnten die Buchloer ihre zuletzt so starke Heimbilanz auch gegen den unangefochtenen Spitzenreiter weiter fortführen. Nach vier Niederlagen zum Auftakt haben sich die Buchloer jüngst zu einer echten Heimmacht entwickelt. Vor heimischer Kulisse ist der ESV seit vier Partien ungeschlagen. Die Belohnung dafür war am Sonntag die erneute Rückkehr auf den begehrten zehnten Tabellenrang in der seit Wochen extrem engen Bayernliga-Tabelle. Und so wäre ein erneuter Erfolg am Sonntag weiter enorm wichtig im Rennen um die besten zehn Ränge.

ESV Buchloe kämpft um Rang zehn

Doch mit dem EHC Waldkraiburg empfangen die Buchloer nach dem Spitzenreiter Erding erneut ein Top-Team der Liga.

Ein wenig überraschend ist die bisher bärenstarke Saison des Gegners bislang allerdings schon, immerhin sind die Löwen aktueller Aufsteiger. Mit ihrer unbekümmerten Spielweise konnten die Waldkraiburger bereits elf Saisonsiege einfahren und rangieren damit derzeit auf einem tollen dritten Tabellenplatz. Besonders auf eigenem Eis sind auch die Löwen eine Macht, da sie dort in der Hinrunde erst eine Niederlage einstecken mussten – die jedoch ausgerechnet mit 2:4 gegen die Buchloer. Und ohnehin ist der EHC seit Jahren eigentlich so etwas wie ein Lieblingsgegner des ESV, da die Piraten in den zurückliegenden Duellen oft als Sieger hervorgingen. Dennoch dürften am Sonntag die drittplatzierten Löwen leicht favorisiert sein, stellen sie doch den bislang besten Sturm und das zweitbeste Powerplay der Liga. Nichtsdestotrotz wollen die Buchloer – wie vor einer Woche – wieder für eine Überraschung sorgen.

Buchloer Piraten pochen auf Revanche gegen Geretsriet

Zuvor geht es für die Pirates am Freitag bereits zum Auswärtsspiel nach Geretsried. Und während es für die Buchloer in den vergangenen Spielen zu Hause richtig rund lief, war die Ausbeute der Rot-Weißen auf fremdem Eis zuletzt eher mau. Vier Auswärtsniederlagen in Folgen stehen zu Buche, was sich bei den Riverrats nun ändern soll. Doch einfach wird dies nicht, denn die Geretsrieder liegen dem ESV irgendwie nicht. So setzte es auch im Hinspiel eine 3:6-Pleite, für die sich die Freibeuter jetzt revanchieren wollen.

