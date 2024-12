Durststrecke des ESV geht weiter

Es läuft derzeit alles gegen die Buchloer Piraten. Denn auch beim Allgäu-Derby in Kempten konnten die Freibeuter am Freitagabend ihre Negativserie nicht stoppen und zogen am Ende klar mit 1:8 den Kürzeren (0:1, 0:5, 1:2). Viel schlimmer als die bittere Niederlage – inzwischen die fünfte in Folge – könnte aber womöglich die Verletzung von Topscorer Demeed Podrezov ins Gewicht fallen. Podrezov konnte zu Beginn des zweiten Abschnitts nicht mehr weitermachen. Durch den gebrauchten Abend rutschen die Bchloer auf den vorletzten Tabellenrang ab, die Pre-Playoffs rücken in immer weitere Ferne.

Eishockey-Bayernliga: Buchloe verliert deutlich gegen Kempten

Dabei war das erste, größtenteils noch recht verhalten geführte Drittel vor der stattlichen Kulisse von 1726 Zuschauern noch relativ ausgeglichen. Beide Teams hatten einige brauchbare Chancen, wie beispielsweise Alexander Krafczyk, der schon nach 20 Sekunden mit einem aussichtsreichen Konter am starken Kemptener Schlussmann Danny Schubert scheiterte. Auf der Gegenseite erwiesen sich die Sharks dann treffsicherer, als sie das erste Überzahlspiel gleich durch Christopher Mitchell zum 0:1-Pausenstand nutzten (4.).

Was anschließend im Mitteldrittel folgte, ist in für die momentane Situation der Buchloer fast schon symptomatisch. Denn zum einen kippte das Match in diesem Durchgang mit fünf Treffern klar in Richtung der Gastgeber – und zum anderen musste zu allem Überfluss auch noch Topscorer Demeed Podrezov vorzeitig verletzungsbedingt das Eis verlassen.

Lange Behandlungspause nach Pfostencrash des Buchloer Topscorers

Doch der Reihe nach: Zunächst glückte Kempten mit dem 0:2 nach gerade einmal 27 Sekunden ein Blitzstart, als Maximilian Schäffler einen Distanzschuss vor dem Tor unhaltbar abfälschte. Zwei Minuten später folgte der nächste Schock, als Podrezov ungebremst in den Pfosten des Kemptener Tores krachte und lange behandelt werden musste. Für den Buchloer ging es nicht weiter und für die restlichen Freibeuter nahm das Unheil ebenfalls seinen Lauf. Denn fast schon bezeichnend konnten die Sharks durch Timo Schirrmacher auf 0:3 erhöhen (26.), nachdem der Puck unglücklich von der Bande vors ESV-Tor geprallt war. Und während bei den Buchloern wenig später die Scheibe nur denkbar knapp am Pfosten vorbei trudelte, wurde es im weiteren Verlauf des Drittels immer bitterer aus Sicht der Gennachstädter. Drei weitere Treffer durch Daniel Rau (35.), Luis Voit (36.) und Florian Stauder (39.) ließen den Rückstand bis zur zweiten Pause schließlich auf ein sattes 0:6 anwachsen.

Neuzugang des ESV Buchloe trifft

Somit war das Derby also schon vor dem Schlussdurchgang entschieden, wobei die Freibeuter durch Neuzugang Jonas Mikulic immerhin noch den Ehrentreffer erzielten (43.). Aber auch Kempten traf durch einen Doppelpack von Anton Zimmer noch zweimal ins Schwarze (50./58.), sodass am Ende erneut eine deutliche Pleite für die Gennachstädter zu Buche stand.

