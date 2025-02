Ende einer Ära: Trainer des ESV Buchloe wirft das Handtuch

Nach dem bitteren Auftakt in der Abstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga ist Christopher Lerchner als Trainer des ESV Buchloe nun zurückgetreten. Diese Nachricht mussten die Verantwortlichen des Bayernligisten schweren Herzens am Dienstagabend bekannt geben.

Nach den beiden Niederlagen am vergangenen Wochenende gegen Kempten und Pfaffenhofen und dem damit verbundenen Fehlstart in die Abstiegsrunde hat sich Lerchner dazu entschlossen, sein Amt niederzulegen, um in dieser herausfordernden Phase einen Impuls für die Mannschaft zu setzen. „Diese Entscheidung zeugt von seinem außergewöhnlichen Charakter und seiner Identifikation mit unserem Verein“, heißt es seitens der Verantwortlichen zu Lerchners Entscheidung.

Christopher Lerchner tritt als Trainer des ESV Buchloe zurück

„Larry war weit mehr als nur unser Trainer – als Spieler, Kapitän und Aufstiegstrainer hat er den ESV Buchloe über Jahre hinweg geprägt und verkörpert wie kaum ein anderer. Mit unermüdlichem Einsatz, großer Leidenschaft, Akribie und Verantwortungsbewusstsein hat er unser Team geformt und unsere Vereinsphilosophie mit Herzblut vorgelebt“, heißt es von der ESV-Führungsriege weiter. Der 43-jährige Familienvater war über Jahrzehnte mit dem ESV aktiv verbunden – seit 2003 zunächst für 16 Saisons als Spieler in der Verteidigung der Piraten, dann nach seinem Ende der aktiven Laufbahn ab 2019 fast sieben Jahre als Trainer der Gennachstädter.

Als Spieler gewann Lerchner dabei unter anderem 2007/08 die Landesligameisterschaft mit den Piraten und stieg anschließend in die Bayernliga auf. Und auch als Trainer gelang ihm dieses Kunststück in der Spielzeit 2019/20. Seitdem haben sich die Gennachstädter in Bayerns höchster Eishockey-Spielkasse etabliert. Doch nun endet die Ära „Lerchner“ beim ESV Buchloe.

Icon Vergrößern ESV Buchloe: Verlängerung von ESV-Trainer Christopher Lerchner und seinen beiden Assistenten Alexander Reichleimeir und Tobias Kastenmeier. Foto: Lissy Strodel Icon Schließen Schließen ESV Buchloe: Verlängerung von ESV-Trainer Christopher Lerchner und seinen beiden Assistenten Alexander Reichleimeir und Tobias Kastenmeier. Foto: Lissy Strodel

„Der Rücktritt bedeutet für mich einen persönlichen Einschnitt, denn damit endet nach über sechs Jahren unsere sehr gute und vor allem vertrauensvolle Zusammenarbeit“, erklärt Florian Warkus, sportlicher Leiter und Zweiter Vorsitzender der Buchloer. Warkus hatte selbst lange Jahre aktiv mit Lerchner auf dem Eis gestanden.

„Larry hat sehr viel im Verein bewegt“ Florian Warkus, Sportlicher Leiter und Zweiter Vorsitzender, ESV Buchloe

„Larry hat seit seinem Amtsantritt sehr viel im Verein und vor allem für den Verein bewegt – nicht nur gemessen an den Ergebnissen und Erfolgen, sondern vor allem auch was die Spiel-Philosophie und den respektvollen Umgang mit den Spielern betrifft. Er hat immer das Optimum für den Verein bewirkt, obwohl ihm nur begrenzte Ressourcen und Mittel zur Verfügung standen – und das ohne sich jemals zu beklagen. Für mich war er der Glücksfall für den ESV Buchloe und der beste Trainer für unseren Verein, den ich mir vorstellen kann“, sagt Warkus über die akribische Trainerarbeit Lerchners. „Uns beiden war wohl bewusst, dass der Zeitpunkt irgendwann kommen wird, was es aber nicht einfacher macht, und ich bedanke mich herzlich bei ihm für die großartige Arbeit und ebenso bei seiner Familie, die das immer voll unterstützt hat.“

Nach Trainer-Rücktritt: ESV Buchloe will enger zusammenrücken

Wie es sportlich nun weitergeht, werden die Verantwortlichen des ESV in den kommenden Tagen bekannt geben. In jedem Fall gilt es bei den Buchloern jetzt, als Mannschaft und Gemeinschaft enger zusammenzurücken und zusammen nach vorn zu blicken, denn schon am Wochenende warten mit dem Doppelspieltag gegen Geretsried die nächsten beiden wichtigen Duelle in der Abstiegsrunde.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in Ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtigung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.