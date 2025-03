Buchloer Piraten melden sich zurück

Nach der knappen und bitteren Auftaktniederlage am Freitag in Pfaffenhofen haben die Buchloer Pirates am Sonntag im zweiten Spiel der finalen Playdowns eine starke Reaktion gezeigt und mit einem 6:2-Heimerfolg (1:0, 4:1, 1:1) die Serie wieder zum 1:1 ausgeglichen. Grund dafür war vor allem, dass die Freibeuter ein richtig gutes Mitteldrittel zeigten, in dem ein Dreifachschlag binnen gerade einmal 109 Sekunden die Partie entschied. Von diesem sollten sich die Hallertauer nicht mehr erholen.

Pfaffenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mitteldrittel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auftaktniederlage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis