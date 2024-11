Der ESV Buchloe startet mit Blaulicht-Unterstützung in den Hinrundenendspurt

Es läuft bereits der Endspurt der Hinrunde in der Eishockey Bayernliga. Für die Buchloer Piraten heißt es nach dem kommenden Wochenende bereits Halbzeit. Doch bevor es in die Rückrunde geht, warten an diesem Wochenende nochmals zwei knifflige Aufgaben auf die Buchloer, die dringend ihr Punktekonto aufstocken müssen. Am Freitag empfangen sie ab 20 Uhr in der heimischen Sparkassenarena zunächst den EC Pfaffenhofen und hoffen dabei auf besondere Unterstützung von den Rängen. Denn die Partie läuft unter dem Motto „Blaulicht-Heimspiel“, bei dem der ESV allen Mitgliedern von Blaulicht-Organisationen freien Eintritt gewährt. Sie werden gebeten, entweder in Uniform zu kommen oder den Mitgliedsausweis vorzuzeigen. Am Sonntag steht dann noch das Auswärtsspiel beim ERSC Amberg an (18.30 Uhr).

ESV Buchloe will Einsatzkräften für ihr Engagement danken

Es ist ein Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helfer, Retter und Helden des Alltags: Der ESV lädt am Freitag alle Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserwacht, Polizei, THW und Co. kostenlos in die Sparkassenarena ein. Mit deren Unterstützung soll dann nach Möglichkeit auch der dritte Heimsieg in Folge eingefahren werden, nachdem die Freibeuter vergangenen Sonntag die Devils Ulm mit 5:3 besiegten.

Dennoch lief die fast abgeschlossene Hinrunde nicht ganz nach Plan und Wunsch. Zum einen ist die Punkteausbeute sicherlich nicht da, wo sie ESV-Trainer Christopher Lerchner gerne hätte. Denn mit nur fünf Siegen aus 13 Spielen rangieren die Piraten aktuell auf dem zwölften Platz der zugegebenermaßen immer noch sehr engen Tabelle. Zu oft agierten die Ostallgäuer vorne zu glücklos. Deshalb benötigen sie weiterhin dringend Punkte im Kampf um Platz zehn, auf dem ausgerechnet der Freitagsgegner Pfaffenhofen derzeit steht.

Langzeitverletzte bereiten Piraten-Coach Kopfzerbrechen

Doch nicht nur die Punkte dürften Coach Lerchner derzeit etwas Kopfzerbrechen bereiten, sondern auch die personelle Situation. Denn nachdem sich unlängst der junge Neuzugang Tim Söldner im Training schwer am Oberkörper verletzt hatte und somit länger ausfällt, gesellte sich mit Robert Wittmann ein Schlüsselspieler ebenfalls zu den Langzeitverletzten hinzu. Wittmann wurde nach einem Sturz in die Bande im Heimspiel gegen Schongau bereits operiert und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Beide fehlen also definitiv neben dem gesperrten Andreas Schorer am Freitag im wichtigen Duell gegen den EC Pfaffenhofen. Das Kellerkind der vergangenen Jahre spielt bislang eine - für manche überraschend - gute Vorrunde. Die zurückliegenden drei Partien gewann Pfaffenhofen allesamt, weshalb die Oberbayern mit reichlich Selbstvertrauen an die Gennach reisen dürften.

Buchloe will sich bei Amberg revanchieren

Anders sieht es da zum Abschluss der Hinrunde am Sonntag beim Auswärtsspiel in Amberg aus: Das Team hat eine sehr zähe Hinrunde hinter sich und steht mit einem Punkt weniger sogar einen Platz hinter den Piraten. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Serie hat am vergangenen Sonntag Trainer Dirk Salinger freiwillig seinen Rücktritt bekannt gegeben. Mit einem neuen Head-Coach an der Bande dürften die Wildlions am Sonntag sicherlich trotzdem ein gefährlicher Gegner werden, bei dem sich der ESV für das tragische Pre-Playoff-Aus in der vergangenen Saison unbedingt revanchieren will.

