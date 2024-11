Wann platzt beim ESV Buchloe der Knoten?

Es ist schon fast wie verhext momentan bei den Buchloer Piraten: Vor heimischem Publikum gelingt dem ESV in dieser Bayernligasaison einfach kein Sieg. Und das obwohl die Buchloer in den vergangenen beiden Heimpartien zwei Top-Teams mit aufopferungsvollem Kampf die Stirn geboten haben. Nun soll am Freitag im fünften Anlauf endlich der Konten platzen, wenn die Freibeuter ab 20 Uhr die EA Schongau zum Duell im eigenen Stadion begrüßen. Am Sonntag sind die Pirates anschließend auswärts beim Schongauer Nachbarn in Peißenberg gefordert, wo sie ab 16.30 Uhr auf den Vizemeister der letzten Spielzeit treffen.

Zwei unglückliche Heimniederlagen für den ESV Buchloe

Ein Erfolgserlebnis vor den eignen Fans, das würde man Trainer Christopher Lerchner und seinen Schützlingen mehr als gönnen. Zuletzt hatten die Piraten gegen Kempten und den amtierenden Meister Königsbrunn zwei leidenschaftliche Auftritte hingelegt, die am Ende aber dennoch mit zwei unglücklichen Niederlagen endeten. Dass die Buchloer jeweils einen Punkt einsackten – einmal nach Penaltyschießen und einmal nach Verlängerung - ist nur ein geringer Trost. „Wir schaffen es aktuell nicht, die Spiele auf unsere Seite zu ziehen trotz des hohen Aufwands den wir betreiben“, meint auch der Buchloer Coach Lerchner.

In der Tat konnte man den Buchloern zuletzt von der Einstellung her sicherlich gar keinen Vorwurf machen, dass sie zu Hause nach inzwischen vier Heimniederlagen immer noch auf den ersten Sieg warten müssen. Denn reingehauen haben die Gennachstädter alles gegen zwei favorisierte Gegner, die am Ende in den entscheidenden Momenten einfach cleverer waren. Da hilft also nur, sich nicht unterkriegen zu lassen: „Wir müssen uns aus dieser Phase jetzt raus arbeiten, denn momentan erzielen wir im Schnitt pro Spiel nur einen Punkt und das ist definitiv zu wenig auf Dauer“, sagt der Trainer.

Mit neun Punkten nach neun Spielen ist Buchloe auf dem 13. Platz

Mit nur neun Punkten nach neun Spielen hängen die Buchloer somit derzeit tatsächlich auf dem 13. Rang im Tabellen-Keller fest, wenngleich die Abstände in einer recht ausgeglichenen Liga momentan alle noch sehr eng sind - zumindest auf den zehnten Rang gesehen. Auf diesem steht derzeit ausgerechnet der Freitagsgegner Schongau, der mit zehn Zählern auch nur ein Pünktchen mehr auf dem Konto hat. Das Duell am Freitag ist also ein immens wichtiges Spiel für die Buchloer, um endlich das ersehnte Erfolgserlebnis einzufahren und im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze Anschluss zu halten.

Hierbei würde ihnen am Sonntag auch ein Sieg in Peißenberg enorm weiterhelfen, wo das Teamallerdings mit dem Vizemeister der vergangenen Saison auf einen harten Gegner trifft. Aktuell stehen die Miners mit 16 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz.

Eishockeysparte des TSV Peißenberg bangt um Eishalle

Den Verein aus dem oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau treibt aktuell neben dem Sport ein ganz anderes Thema um: nämlich die potenzielle Schließung der Eishalle zum Saisonende. Denn seit geraumer Zeit liegt die TSV-Eishockeysparte mit dem Hauptverein im Clinch über den weiteren Betrieb – und somit das Fortbestehen der Eishalle. Somit könnte Peißenberg am Saisonende schlimmstenfalls ohne Spielstätte dastehen.

Bleibt zu hoffen, dass das Match am Sonntagnachmittag nicht das letzte für die Buchloer in Peißenberg ist. Dieses beginnt um 16.30 Uhr.

