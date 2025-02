Buchloer Piraten starten in die Playdowns

Der Kampf um den Klassenerhalt in der Eishockey Bayernliga geht für den ESV Buchloe in die nächste Runde. Nachdem die Freibeuter in der Abstiegsrunde auf dem letzten Platz gelandet sind, müssen sie nun in den Playdowns um den Ligaverbleib kämpfen. Dort treffen die Buchloer an diesem Wochenende in den ersten beiden Duellen auf den EV Dingolfing: Am Freitag sind sie zunächst ab 20 Uhr auswärts gefordert, am Sonntag empfangen sie die Isarrats dann zu Spiel zwei in der Buchloer Sparkassenarena (17 Uhr). Beide Partien gibt es dabei auch wieder wie gewohnt live bei SpradeTV zu sehen.

ESV Buchloe spielt maximal fünf Duelle gegen EV Dingolfing

Maximal fünf Duelle wird es zwischen den Buchloern und dem EV Dingolfing geben, ehe feststeht, wer sich ebenfalls über den Klassenerhalt freuen darf und wer den ultimativen Showdown in den finalen K.-o.-Duellen bestreiten muss. In den Halbfinal-Playdowns haben beide Teams aber nun in der Best-of-Five-Serie erst einmal die Gelegenheit, diese Zitterpartie zu umgehen. Nötig sind dazu drei Siege, womit das erste Wochenende schon mal eine vorentscheidende Richtung vorgeben könnte.

Mit den etwas besseren Karten dürften die Dingolfinger ins Rennen gehen, denn als Dritter der Parallelgruppe haben die Isarrats in der Runde Heimrecht. Sie dürfen also den Auftakt am Freitag und das dritte Spiel, welches bereits am Faschingsdienstag um 20 Uhr stattfinden wird, vor heimischer Kulisse austragen. Ein denkbares viertes Spiel – sofern benötigt – würde dann am darauffolgenden Freitag wieder in Buchloe steigen, ein mögliches fünftes und entscheidendes Match jedoch zwei Tage später wieder in Niederbayern. Zudem waren die Isarrats mit drei Siegen in der Abstiegsrunde auch deutlich erfolgreicher als die Buchloer. Doch obwohl sie alle Gruppengegner – Schongau, Grafing und Amberg – jeweils einmal besiegten, reichte es für das Team von Trainer Dustin Whiteotton trotzdem nur für Platz drei.

Piraten landen in der Abstiegsrunde auf dem letzten Platz

Die Buchloer hingegen konnten auch nach dem Rücktritt von Trainer Christopher Lerchner den Fehlstart in der Abstiegsrunde nicht wieder wettmachen. Ihnen gelang in sechs Partien nur ein Sieg, womit sie abgeschlagen den letzten Gruppenrang belegten. Dennoch gaben die beiden Auftritte am vergangenen Wochenende Zuversicht, auch wenn man in Pfaffenhofen (3:6) und gegen Kempten (4:6) erneut das Nachsehen hatte. Aber in beiden Partien präsentierten die Pirates sich als eine geschlossene Einheit auf dem Eis. Und genau mit der Einstellung müssen die Buchloer nun auch in den Playdowns agieren, wenn sie in der Serie als Sieger hervorgehen möchten.

Der Verlierer trifft in einer Best-of-Seven-Serie entweder auf Schongau oder Pfaffenhofen, die die zweite Playdown-Halbfinalpaarung bestreiten. Doch der volle Fokus der Pirates gilt jetzt erst einmal den ersten beiden Duellen an diesem Wochenende gegen die Isarrats, gegen die die Buchloer in der Hauptrunde beide Partien gewinnen konnte (3:2 n.V und 6:3). Doch am Freitag sind diese beiden Vergleiche nichts mehr wert, denn dann geht alles wieder von Null los.

ESV Buchloe organisiert Fanbus nach Dingolfing

Da in dieser schweren Lage die Unterstützung der Fans wichtig ist, organisiert der Verein zum ersten Playdown-Duell am Freitag wieder einen Fanbus. Abfahrt ist um 17 Uhr an der Sparkassenarena. Der Preis beträgt (je nach Teilnehmerzahl) 20 bis 25 Euro, für Getränke ist gesorgt. Anmeldungen nimmt Florian Warkus unter 01772315460 entgegen.

