ESV Buchloe erlebt den nächsten herben Dämpfer im Abstiegskampf

Das nennt man wohl einen klassischen Fehlstart, den die Buchloer Piraten am Wochenende in der Abstiegsrunde hingelegt haben. Denn nach der 4:8-Niederlage am Freitag in Kempten unterlagen die Freibeuter auch am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen den EC Pfaffenhofen. Nach der verdienten 1:5-Heimniederlage (0:1, 1:2, 0:2) bleiben die Buchloer in der Abstiegsrunde weiter ohne Punktgewinn – und stehen dadurch am nächsten Wochenende beim Doppelspieltag gegen Geretsried bereits mit dem Rücken zur Wand, wenn der direkte Klassenerhalt noch glücken soll.

Buchloe und Pfaffenhofen starten mit Niederlage in Abstiegsrunde

Beide Teams starteten mit ähnlichen Vorzeichen in dieses wichtige Match, denn beide hatten am Freitag ihr Auftaktmatch verloren. Nach verhaltenem Beginn waren es aber die Gäste, die durch Topscorer Jan Tlacil, der als dreifacher Torschütze brillierte, nach zehn Minuten in Führung gingen. Auch danach hielten sich die Pfaffenhofener weiter diszipliniert an ihren Matchplan – was Trainer Stefan Teufel nach der Partie lobend hervorhob. Da sie sich zudem auf ihren glänzenden Schlussmann Jonathan Kornreder verlassen konnten, blieb es nach 20 Minuten bei diesem Spielstand. Die Buchloer agierten offensiv oft zu ungenau, umständlich und letztlich zu harmlos.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts sollte für die Piraten gleich die nächste kalte Dusche folgen, als erneut Tlacil nach 30 Sekunden ein Powerplay zum 0:2 nutzte. Doch die Buchloer Antwort ließ nicht lange auf sich warten – handgestoppte 15 Sekunden, um genau zu sein. Dann gelang Benedikt Diebolder der wichtige und postwendende Anschluss zum 1:2.

Piraten scheitern am Gäste-Torhüter

Doch zu einem Umschwung sollte auch der nicht führen. Zwar hatten die bemühten Gennachstädter Gelegenheiten zum Ausgleich, sie blieben aber glücklos – und verzweifelten zusehends an Gäste-Tormann Kornreder oder an der eigenen Nachlässigkeit. Der ECP hingegen blieb mit gezielten Nadelstichen immer wieder brandgefährlich, wie beispielsweise als Daniel Blankenburg gegen den durchgebrochenen Tlacil retten musste (24.). So wurde das Spiel für die Hausherren gefühlt immer mehr zur Kopfsache, da vorn aufgrund der fehlenden Durchschlagskraft einfach nichts gelingen wollte und man sich hinten nach 35 Minuten den nächsten Gegentreffer einhandelte, als Leonard Mössinger auf 3:1 erhöhte.

Leichter wurde es für die Buchloer, die weiter schmerzlich ihren verletzten Topscorer Demeed Podrezov vermissten, folglich auch im Schlussdrittel nicht. Sie schafften es einfach nicht, die Scheibe im Tor der Gäste unterzubringen. Stattdessen hatten die Pfaffenhofener mit ihren Kontern die zwingenderen Chancen, als abermals Blankenburg bei einem Alleingang von Tlacil den vorzeigten K. O. verhinderte (44.).

Enttäuschung auf Buchloer Seite nach Heimniederlage

Die Entscheidung fiel dann aber rund acht Minuten später, als Hannes Leonhard das 4:1 markierte (52.). Und gut eine Minute vor dem Ende durfte sich Jan Tlacil in Überzahl auch noch über seinen Hattrick freuen, als der Tscheche zum 5:1-Endstand traf und damit für reichlich Enttäuschung und Ernüchterung auf Buchloer Seite sorgte.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in Ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtigung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.