Evangelische Kirchengemeinde Buchloe erweitert Vorstand

Die im Oktober neu gewählten Mitglieder des Kirchenvorstands haben sich kürzlich zu einer ersten Sitzung getroffen und in geheimer Wahl zwei weitere Personen in das Amt berufen. Diese sind laut der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Buchloe, Jonas Hackauf und Peter Hack. Somit ist der Kirchenvorstand nun komplett.

Das sind die Mitglieder des neuen evangelisch-lutherischen Kirchenvorstands in Buchloe

Mahmoud Azizi, Markus Detlefsen, Johannes Füssel, Peter Hack, Jonas Hackauf, Verena Keppeler, Annika Müller, Martin Schmid, Dr. Boris Schneider und Sarah Sesar bilden somit den neuen Kirchenvorstand. Die Ersatzleute sind Andreas Pister, Horst Reichert und Eva Maria Iblher.

Wie es in der Mitteilung der Kirchengemeinde heißt, werden im Gottesdienst am 1. Advent (1. Dezember), die neuen Kirchenvorsteherinnen und -vorsteher in ihr Amt eingeführt und verpflichtet sowie die alten Kirchenvorsteherinnen und -vorsteher verabschiedet. Alle Gemeindemitglieder sind dazu eingeladen. (pm)