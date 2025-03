Fahranfängerin fährt in Buchloe Schülerin an und flüchtet

Als eine 16-jährige Schülerin aus Buchloe am Donnerstag die Straße überqueren wollte, wurde sie von einem Auto erfasst. Die Fahrerin fuhr einfach davon. Jetzt muss sich die junge Frau für ihre Tat verantworten, teilt die Buchloer Polizei mit.

Schülerin in Buchloe von Auto angefahren - Unfallverursacherin flüchtet

Der Unfall ereignete sich demnach am Donnerstagmorgen vor der Mittelschule in der Münchner Straße. Die 16-Jährige wollte die Straße überqueren und schob ihren E-Scooter über den Fußgängerüberweg. Dabei erfasste sie der Wagen, so die Polizei. Die Schülerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Die Unfallverursacherin fuhr zunächst davon und meldete sich am selben Vormittag gegen 10 Uhr bei der dortigen Schule. Warum die 18-jährige Fahrerin nicht anhielt, ermittelt die Polizei noch. Die 18-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht verantworten, so die Polizei.

Mehr Nachrichten aus Buchloe und dem Ostallgäu lesen Sie hier.