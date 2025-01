Familie Hiltel aus Buchloe gewinnt Adventskalender-Hauptpreis

So gut wie jedes Jahr hatte Familie Hiltel aus Buchloe den Lions Club-Adventskalender bislang erworben - doch zu gewinnen gab es für sie bis dato nichts. Und trotzdem: Auch 2024 versuchte die Familie wieder ihr Glück und kaufte einen Kalender beim Herbstmarkt in der Bahnhofstraße. Vom 1. Dezember an wurde es dann spannend. Täglich wurde im Internet nachgeschaut, ob die eigene Gewinnnummer Glück gebracht hatte. Und Tag für Tag lautete das Resultat: kein Treffer. Doch dann kam der 24. Dezember und beim Vergleich von Kalender- und Gewinnnummer wurde klar: Sie waren tatsächlich identisch, beide lauteten 2163. Familie Hiltel hatte gewonnen. „Die Freude war riesig“, heißt es in einer Mitteilung des Lions Clubs.

Täglich überprüft Familie Hiltel aus Buchloe die Adventskalender-Nummern

Der Hauptpreis – Gutscheine des Gewerbevereins Buchloe im Gesamtwert von 500 Euro – ging an die Buchloer Familie. „Die werden wir in zahlreichen Geschäften und in der Gastronomie in Buchloe einlösen und es uns gut gehen lassen“, sind sich die Gewinner einig. Und eines sei ebenfalls schon sicher: „Natürlich werden wir auch 2025 wieder einen Adventskalender auf dem Herbstmarkt erwerben.“

Lions Club-Adventskalender 2024: Mehr als 400 Gewinner

Auch über 400 andere Käuferinnen und Käufer, die sich im vergangenen Jahr einen Buchloer Adventskalender gekauft hatten, konnten sich im Dezember freuen. Von Eintrittkarten für ein Fußballspiel des FC Bayern München über ein Bobbycar bis hin zu zahlreichen Essensgutscheinen für Buchloer Lokale: Insgesamt wurden Gewinne im Wert von mehr als 10.000 Euro ausgeschüttet, heißt es in der Mitteilung weiter. Und noch einen großen Gewinner gibt es laut den Organisatoren: „Der Erlös dieser Aktion des Lions Clubs Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe in Höhe von um die 9000 Euro kommt wie jedes Jahr seit 2014 sozialen und gemeinnützigen Zwecken in der Region zugute“, bestätigt Jens Achtmann, der Präsident des Lions Clubs.