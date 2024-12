Gleich zwei Einsätze für Buchloer Feuerwehr am Montagnachmittag

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zogen am Montagnachmittag die Blicke der Passanten auf sich, als sie mit Blaulicht und Sirene durch die Buchloer Bahnhofsstraße fuhren. Hintergrund waren gleich zwei Einsätze gegen 14 Uhr, zu denen die Retter ausrücken mussten:

Blaulicht und Sirene in Buchloe: Das ist der Grund

Eine eilige Türöffnung auf der Höhe des ehemaligen Stadthotels sorgte für einen kleinen Rückstau im vorweihnachtlichen Buchloer Straßenverkehr. Der Auftrag der Rettungskräfte vor Ort lautete: Eine Tür muss geöffnet werden, da vermutet wurde, dass sich eine hilflose Person im Raum dahinter befindet, die nicht auf sich aufmerksam machen kann. Schlussendlich stellte sich jedoch heraus, dass die betreffende Wohnung leer war - Fehlalarm also für die Helfer. Mit Blaulicht ging es dann einige hundert Meter zurück auf der Bahnhofstraße in Richtung Rathaus. Nahe der Neuen Mitte unterstützten die Feuerwehrleute ihre Kollegen vom Rettungsdienst bei einem Personentransport.

Auf Nachfrage unserer Redaktion, warum gleich mehrere Einsatzwagen am Montag in Buchloe unterwegs waren, erklärt Pressesprecher Fabian Benkowitsch: „Es kann schon mal vorkommen, dass mehrere Fahrzeuge gleichzeitig ausrücken. Ein Führungsfahrzeug, dann eines mit der Technik und Einsatzgeräten und noch eines, dann sind schon mal einige unterwegs.“

Feuerwehr Buchloe rückt aus

Immer wieder kommt es vor, dass die Feuerwehr zu Einsätzen ausrückt, die sich als Fehlalarm herausstellen. In Buchloe kam es Ende August ebenfalls zu einem Fehlalarm. Die Baumaßnahmen in der Bürgermeister-Förg-Straße hatten den Brandmelder ausgelöst. Aber die ehrenamtlichen Einsatzkräfte sind auch tierisch unterwegs. Da kommen die Berufe der Feuerwehrkräfte zutragen. Im Sonner wurde so ein Falkenjunge vor dem Verdursten gerettet und ein junger Storch wurde in sein elterliches Nest zurückgebracht, nach dem er zuvor abstürzte.