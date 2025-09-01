Icon Menü
Flüchtlingssituation im Ostallgäu hat sich entspannt

Zuwanderung ins Ostallgäu

Unterbringung Geflüchteter: Lage im Ostallgäu hat sich etwas entspannt

Die Zuweisungen an den Landkreis sind zurückgegangen. Warum Unterkünfte trotzdem überbelegt sind und wie viele Geflüchtete in der VG Buchloe untergebracht sind.
Von Alexandra Hartmann
    • |
    • |
    • |
    Zeitweise wurden Geflüchtete in einem Zelt auf dem Parkplatz des Landratsamtes Ostallgäu untergebracht.
    Zeitweise wurden Geflüchtete in einem Zelt auf dem Parkplatz des Landratsamtes Ostallgäu untergebracht. Foto: Heinz Budjarek (Archiv)

    Im Ostallgäu war die Situation vor allem von 2022 bis 2024 angespannt: In der Hochphase kamen im Landkreis wöchentlich bis zu 40 Geflüchtete an. Das Landratsamt, als staatliche Behörde zur Unterbringung verpflichtet, stieß an seine Grenzen. Die vorhandenen Unterkünfte waren voll und aus den Kommunen erhielt das Landratsamt nach eigenen Angaben wenige Angebote. Die Pläne, in Westendorf auf dem Gelände des ehemaligen Kreisbauhofs Container aufzustellen, sorgten für viel Gegenwind im Ort – und landeten schließlich vor Gericht. Als Notunterkunft wurde ein beheiztes Zelt für bis zu 50 Personen auf dem Parkplatz des Landratsamtes aufgestellt. Wie ist die Situation heute?

