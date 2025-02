Die Sanierung des Buchloer Freibads wird teurer als gedacht

Die Arbeiten am Buchloer Freibad liegen in ihren letzten Zügen. Im kommenden Mai sollen Badebegeisterte dort wieder ihre Bahnen in den Becken ziehen und sich an heißen Sommertagen abkühlen können.

