Darum kritisieren die Freien Wähler Buchloe die Pläne zum Klärschlamm-Upcycling

Es ist ein innovatives Projekt, das im Industriegebiet von Buchloe entstehen soll: eine Anlage zum Upcycling von Klärschlamm. Diesen muss die Kommune derzeit als Abfallprodukt kostenpflichtig entsorgen. Perspektivisch soll der Klärschlamm getrocknet und mithilfe eines thermochemischen Verfahrens (Pyrolyse) so aufbereitet werden, dass das Endprodukt – das sogenannte Phosphor-Rezyklat oder auch Karbonisat – als Beimischung zu Dünger und Erden verwendet werden kann.

