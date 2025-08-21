Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Freien Wähler kritisieren Pläne zum Klärschlamm-Upcycling in Buchloe

Kommunale Energieverwertung Schwaben

Darum kritisieren die Freien Wähler Buchloe die Pläne zum Klärschlamm-Upcycling

Die Freien Wähler Buchloe hinterfragen die Verwendung des Endprodukts beim sogenannten Klärschlamm-Upcycling. Besteht ein Risiko für die Stadt?
Von Alexandra Hartmann
    • |
    • |
    • |
    Wo es aktuell noch grünt und blüht, soll in Buchloe eine Anlage zum Recycling von Klärschlamm gebaut werden.
    Wo es aktuell noch grünt und blüht, soll in Buchloe eine Anlage zum Recycling von Klärschlamm gebaut werden. Foto: Matthias Kleber

    Es ist ein innovatives Projekt, das im Industriegebiet von Buchloe entstehen soll: eine Anlage zum Upcycling von Klärschlamm. Diesen muss die Kommune derzeit als Abfallprodukt kostenpflichtig entsorgen. Perspektivisch soll der Klärschlamm getrocknet und mithilfe eines thermochemischen Verfahrens (Pyrolyse) so aufbereitet werden, dass das Endprodukt – das sogenannte Phosphor-Rezyklat oder auch Karbonisat – als Beimischung zu Dünger und Erden verwendet werden kann.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden