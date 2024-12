Arbeitskreis fordert Heilpädagogische Tagesstätte

Braucht Buchloe eine Heilpädagogische Tagesstätte (HPT)? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Arbeitskreis (AK) Kinderkram, ein Zusammenschluss betreuender und therapeutischer Einrichtungen, jüngst bei einem Treffen in der Gennachstadt. Die einhellige Antwort der Verantwortlichen: „Langfristig wäre die Planung einer HPT für Buchloe sowohl für den Vorschul- als auch den Schulbereich sinnvoll.“ Hintergrund dieser Forderung sind vor allen Dingen die steigende Anzahl an Buben und Mädchen mit erhöhtem Förderbedarf in der Region.

Matthias Kleber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tagesstätte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis