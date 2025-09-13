Das sind die Gegner von Lamerdingen, Jengen/Waal und Lindenberg am Wochenende

Am vergangenen Mittwoch ging der

FSV Lamerdingen

erneut als Verlierer vom Platz. Die Gäste aus Woringen waren in der Kreisliga-Partie effektiver und konnten mit 2:0

in Lamerdingen

gewinnen. Beide Treffer fielen bereits in der ersten Hälfte. Immerhin: Nach der Halbzeit konnten die Lamerdinger den Gästen Paroli bieten und das Aufeinandertreffen ausgeglichen gestalten. Durch die Niederlage steht der FSV weiter mit einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Die Möglichkeit, weiter Punkte einzufahren, bietet sich

am kommenden Sonntag

beim Auswärtsspiel gegen den

TSV 1863 Kirchheim

. Die Unterallgäuer hatten in der Kreisliga ihre Anfangsschwierigkeiten, konnten aber mittlerweile fünf Zähler sammeln. Zuletzt erzielte der TSV ein 2:2 beim TSV Kammlach. Spielbeginn ist um

15 Uhr im Sportpark in Kirchheim

. (dw)