Das sind die Gegner von Lamerdingen, Jengen/Waal und Lindenberg am Wochenende

Die Bundesliga meldet sich am Wochenende zurück aus der Länderspielpause – und auch auf den Plätzen in der Region rollt der Ball wieder. Das sind die kommenden Partien:
Die Spiele von Lamerdingen, Jengen/Waal, Lindenberg und Buchloe
- Am vergangenen Mittwoch ging der FSV Lamerdingen erneut als Verlierer vom Platz. Die Gäste aus Woringen waren in der Kreisliga-Partie effektiver und konnten mit 2:0 in Lamerdingen gewinnen. Beide Treffer fielen bereits in der ersten Hälfte. Immerhin: Nach der Halbzeit konnten die Lamerdinger den Gästen Paroli bieten und das Aufeinandertreffen ausgeglichen gestalten. Durch die Niederlage steht der FSV weiter mit einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Die Möglichkeit, weiter Punkte einzufahren, bietet sich am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel gegen den TSV 1863 Kirchheim. Die Unterallgäuer hatten in der Kreisliga ihre Anfangsschwierigkeiten, konnten aber mittlerweile fünf Zähler sammeln. Zuletzt erzielte der TSV ein 2:2 beim TSV Kammlach. Spielbeginn ist um 15 Uhr im Sportpark in Kirchheim. (dw)
- Nach fünf Spieltagen steht die SG Jengen/Waal mit nur einem Sieg und drei Punkten auf einem der hinteren Tabellenplätze der Fußball-Kreisklasse Allgäu 2. Am kommenden Sonntag wartet mit dem SV Oberrieden ein Gegner, der sich mit zehn Punkten aus vier Spielen im oberen Drittel der Liga etabliert hat. Die Spielgemeinschaft hingegen unterlag jüngst Baisweil-Lauchdorf mit 0:3. Dennoch zeigt das Team Charakter: In der Trainingswoche wurde intensiv an der defensiven Stabilität und am Umschaltspiel gearbeitet. Mit Simon Wachter als bislang treffsicherstem Spieler (vier Tore) und einer geschlossenen Mannschaftsleistung will die SG Jengen/Waal in Oberrieden mutig auftreten und beweisen, dass mehr in ihr steckt, als die aktuelle Tabelle vermuten lässt. Anpfiff ist um 15 Uhr am Sportplatz Oberrieden. (fh)
FC Buchloe ist am Samstag und Sonntag nicht im Einsatz
- Bereits am Freitagabend traf die erste Mannschaft des FC Buchloe in der Kreisklasse auf Bedernau. Auf Wunsch des SV Bedernau fand das Spiel mit Heimrechttausch in Buchloe statt. Bis zum Redaktionsschluss stand das Ergebnis leider nicht fest. Am Samstag und Sonntag ist das Buchloer Team nicht im Einsatz. (js)
- Der SC Lindenberg bekommt es in der B-Klasse Allgäu 2 am Samstag mit dem SV Salamander Türkheim zu tun. Anstoß ist in Lindenberg im Gennachstadion um 14.30 Uhr. Der SCL steht derzeit mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Das soll sich am Wochenende ändern. (pm)
- Die Reserve des FSV Lamerdingen ist bereits am Samstag im Einsatz. Ab 16 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Robert Sedlmeir bei der Reserve des TV Bad Grönenbach. Der FSV konnte am vergangenen Sonntag beim 1:0 in Westerheim den dritten Sieg in Folge feiern und befindet sich auf Rang zwei. Die Bad Grönenbacher haben aus drei Spielen fünf Punkte gesammelt. Die Partie findet im Waldstadion in Bad Grönenbach statt. (dw)
Zweite von Jengen/Waal bekommt es mit Spitzenteam zu tun
- Die zweite Mannschaft der SG Jengen/Waal reist am Sonntag zum Spitzenteam SV Oberrieden 2, das mit zwölf Punkten aus fünf Spielen und einem starken Torverhältnis von 16:6 die Tabelle der B-Klasse Allgäu 2 Flex anführt. Die SG steht aktuell auf dem achten Platz mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 9:13. Auch wenn Oberrieden klarer Favorit ist, geht die SG Jengen/Waal II nach dem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen Baisweil-Lauchdorf am vorigen Sonntag mit Selbstvertrauen ins Spiel. Oberrieden ist bislang ungeschlagen, doch die SG hat gezeigt, dass sie sich nicht verstecken muss – vor allem, wenn sie kompakt steht und ihre Chancen nutzt. Das Spiel beginnt um 13 Uhr auf dem Sportplatz in Oberrieden. (fh)
- Die zweite Mannschaft des FC Buchloe hat am Wochenende spielfrei. Das eigentlich vorgesehene Spiel in Eppishausen wurde vorgezogen und bereits am 14. August ausgetragen. Der FCB verlor dabei 2:5 gegen den SCE. (js)
