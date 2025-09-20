Spitzenspiele und Kellerduelle: Die Partien von Buchloe, Lamerdingen und Jengen/Waal am Wochenende

Ein Spieltag mit unterschiedlichen Vorzeichen wartet auf die Fußballteams der Region: Während der FC Buchloe als ungeschlagener Tabellenführer ins Wochenende geht, suchen der FSV Lamerdingen und die SG Jengen/Waal weiterhin nach ihrer Form. Das sind die kommenden Partien:
- In der laufenden Saison wartet der FSV Lamerdingen nach wie vor als einziges Team der Kreisliga Allgäu Nord auf den ersten Sieg. Ein neuer Anlauf wird am Sonntag gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren gestartet. Am vergangenen Wochenende sorgte erneut eine Standardsituation für den entscheidenden Treffer bei der 0:1-Niederlage beim TSV 1863 Kirchheim. In der Schlussphase gelang dem FSV fast der Ausgleich, aber der Querbalken verhinderte den nötigen Treffer. Lautrach hat aktuell sieben Punkte auf dem Konto und steht knapp über den Abstiegsplätzen. Mit 27 Gegentoren hat der TSV bislang die meisten der gesamten Liga kassiert. Auch deswegen ist die Lamerdinger Schaudt-Elf nach fünf Partien ohne eigenen Treffer guter Dinge, Punkte einfahren zu können. Anpfiff ist um 15 Uhr in Lamerdingen. (dw)
- Am Sonntag steht für den FC Buchloe die Auswärtsaufgabe beim SV Mattsies auf dem Spielplan. Der Gastgeber aus dem Unterallgäu ist zu dieser Saison in die Kreisklasse aufgestiegen und spielt bis dato eine gute Rolle. Mit Tabellenplatz fünf und bereits elf Punkten auf dem Konto ist die Mannschaft durchaus beachtlich gestartet. Mit Matthias Vogt hat die Elf einen bezirksligaerfahrenen Akteur in ihren Reihen, der für Torgefahr sorgt. Die Buchloer Elf von Coach Kleinsteuber wird sich zudem auf eine kompakte gegnerische Defensive einstellen müssen, das haben die jüngsten Partien des SV aufgezeigt. Hinzu kommt, dass die Heimelf auf dem recht kleinen Platz in der Regel besser zurechtkommt. Gleichwohl hat der FC Buchloe das spielerische Vermögen, die Partie und den Gegner zu kontrollieren. Mit der nötigen Zielstrebigkeit und Entschlossenheit sollen die notwendigen Tore erzielt werden. Anstoß zum Gastspiel in Mattsies ist am Sonntag um 15 Uhr. (js)
- Die SG FC Jengen/TV Waal empfängt den SV Schöneberg am Sonntag zum Heimspiel auf dem Hauptplatz in Jengen. Anstoß ist um 15 Uhr. Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen und nur drei Punkten aus sechs Spielen will die SG vor heimischem Publikum ein Zeichen setzen. Die Defensive muss stabiler stehen, um gegen den offensivstarken Gegner bestehen zu können. Trotz der aktuellen Tabellenlage – die SG ist derzeit Letzter der Kreisklasse Allgäu 2 – glaubt die Mannschaft an ihre Chance und setzt auf Kampfgeist und Zusammenhalt. Mit der Unterstützung der Fans soll der erste Heimsieg gelingen. (fh)
- Die neu gegründete erste Mannschaft des SC Lindenberg tut sich in der B-Klasse Allgäu 2 weiter schwer. Aktuell steht das Team mit null Punkten und einem Torverhältnis von 11:40 auf dem letzten Tabellenplatz. Am Samstag treten die Lindenberger zu Hause im Gennachstadion um 14.30 Uhr gegen die SpVgg Baisweil-Lauchdorf II an. (pm)
- Die Reserve des FSV Lamerdingen erwartet am Sonntag in der FSV-Arena Arena in Lamerdingen die SG Ollarzried/Ottobeuren 3. Die Lamerdinger haben durch ihren positiven Trend den Sprung auf Rang zwei geschafft. Lediglich die schlechtere Tordifferenz im Vergleich zur SpVgg Kaufbeuren 2 trennt sie von der Tabellenführung. Anders läuft es für die SG, welche im laufenden Wettbewerb erst einen Punkt auf dem Konto hat. Spielbeginn ist um 13 Uhr. (dw)
- Die zweite Mannschaft des FC Buchloe war bereits am Freitagabend im Einsatz. Sie trat auswärts beim SV Salgen-Bronnen an. Das Ergebnis lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. (js)
- Das Spiel der zweiten Mannschaft der SG Jengen/Waal wurde auf Mittwoch, 29. Oktober, verlegt. (fh)
