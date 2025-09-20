Spitzenspiele und Kellerduelle: Die Partien von Buchloe, Lamerdingen und Jengen/Waal am Wochenende

nach fünf Partien ohne eigenen Treffer guter Dinge, Punkte einfahren zu können. Anpfiff ist

gestartet. Am vergangenen Wochenende sorgte erneut eine Standardsituation für den entscheidenden Treffer bei der 0:1-Niederlage beim TSV 1863 Kirchheim. In der Schlussphase gelang dem FSV fast der Ausgleich, aber der Querbalken verhinderte den nötigen Treffer. Lautrach hat aktuell sieben Punkte auf dem Konto und steht knapp über den Abstiegsplätzen. Mit 27 Gegentoren hat der TSV bislang die meisten der gesamten Liga kassiert. Auch deswegen ist

nach wie vor als einziges Team der Kreisliga Allgäu Nord auf den ersten Sieg. Ein neuer Anlauf wird

Am Sonntag steht für den

FC Buchloe

die Auswärtsaufgabe

beim SV Mattsies

auf dem Spielplan. Der Gastgeber aus dem Unterallgäu ist zu dieser Saison in die Kreisklasse aufgestiegen und spielt bis dato eine gute Rolle. Mit Tabellenplatz fünf und bereits elf Punkten auf dem Konto ist die Mannschaft durchaus beachtlich gestartet. Mit Matthias Vogt hat die Elf einen bezirksligaerfahrenen Akteur in ihren Reihen, der für Torgefahr sorgt. Die Buchloer Elf von Coach Kleinsteuber wird sich zudem auf eine kompakte gegnerische Defensive einstellen müssen, das haben die jüngsten Partien des SV aufgezeigt. Hinzu kommt, dass die Heimelf auf dem recht kleinen Platz in der Regel besser zurechtkommt. Gleichwohl hat der FC Buchloe das spielerische Vermögen, die Partie und den Gegner zu kontrollieren. Mit der nötigen Zielstrebigkeit und Entschlossenheit sollen die notwendigen Tore erzielt werden. Anstoß zum Gastspiel

in Mattsies ist am Sonntag um 15 Uhr

. (js)