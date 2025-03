Wendepunktpunkt in der Tabelle? Buchloe tritt am Samstag bei Kaufbeuren II an

Mit dem Beginn der Frühjahrsrunde stehen den Teams aus Buchloe und Lamerdingen wichtige Spiele bevor. Während der FCB seine Pflichtaufgabe in Kaufbeuren meistern will, kommt es in Lamerdingen zum Spitzenspiel um die Tabellenführung. Auch die Reserveteams haben richtungsweisende Partien vor sich. Die Fans dürfen sich auf ein packendes Fußball-Wochenende freuen, das zum Start der Frühjahrsrunde für Klarheit in den Tabellen sorgen könnte.

Gastgeber auf einem Abstiegsplatz

Der FC Buchloe tritt am Samstag um 11.45 Uhr im Parkstadion in Kaufbeuren gegen die zweite Mannschaft des SV Kaufbeuren an. Nach einer sechswöchigen Vorbereitungsphase mit gemischten Ergebnissen in den Testspielen wird es nun ernst. Auf den ersten Blick scheint das Gastspiel eine machbare Aufgabe zu sein, doch der Tabellenstand des Gegners kann täuschen. Die Gastgeber befinden sich auf einem Abstiegsplatz und werden alles daransetzen, um dringend benötigte Punkte zu sammeln. Zudem bleibt ungewiss, in welcher Formation die Kaufbeurer auflaufen werden. Beim Nachholspiel in Kirchdorf trat der SVK II nicht an – ein Umstand, der die Einschätzung der Partie nicht leichter macht.

Für den FCB ist Vorsicht geboten. Trotz der Unsicherheiten gilt es, das Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Trainer Marcel Halder kann nahezu auf den gesamten Kader zurückgreifen und will mit einer schlagkräftigen Elf drei Punkte mit nach Hause nehmen. Die Mannschaft zeigt sich nach den Trainingseindrücken optimistisch und voller Tatendrang.

FCB II vor Spitzenspiel gegen SG Ettringen/Langerringen

Auch die zweite Mannschaft des FC Buchloe startet auswärts in die Punkterunde. Am Sonntag um 15 Uhr steht das Duell mit der SG Ettringen/Langerringen an. Beide Teams befinden sich im oberen Tabellendrittel: Der FCB II belegt mit einem Spiel weniger den zweiten Rang, während die SG mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz drei folgt. Aufgrund dieser engen Ausgangslage verspricht das Aufeinandertreffen ein spannendes und richtungsweisendes Spiel zu werden. Sollte Buchloe punkten, wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Aufstiegsplätze gemacht.

FSV Lamerdingen erwartet Tabellenführer Zaisertshofen

Nach sechs Wochen intensiver Vorbereitung geht es auch für den FSV Lamerdingen am Sonntag endlich wieder um Punkte. Um 15 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Michael Grigoleit den Tabellenführer TSV Zaisertshofen auf dem Hauptplatz an der Ettringer Straße. Lamerdingen zeigte in den Testspielen eine starke Leistung und konnte vier von fünf Partien gewinnen. Lediglich gegen den klassenhöheren FC Füssen setzte es eine deutliche 0:5-Niederlage.

Doch auch die Gäste aus Zaisertshofen sind gut vorbereitet: Sie blieben in ihren vier Vorbereitungsspielen ungeschlagen und gehen mit Selbstbewusstsein in das Spitzenspiel. Im Hinspiel konnte der TSV das Heimspiel mit 3:1 für sich entscheiden, doch der FSV Lamerdingen ist entschlossen, Revanche zu nehmen. Mit einem Sieg könnte der Tabellendritte punktemäßig zu Zaisertshofen aufschließen, was für zusätzliche Motivation sorgen dürfte.

FSV-Reserve will positiven Eindruck bestätigen

Bereits um 13 Uhr trifft die zweite Mannschaft des FSV Lamerdingen auf die Reserve des TSV Zaisertshofen. Nach dem Rückrundenauftakt am vergangenen Wochenende, bei dem sich Lamerdingen nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 gegen die SG Ettringen/Langerringen 4 erarbeitete, gilt es nun, diesen positiven Trend fortzusetzen. Besonders das direkte Freistoßtor von Sven Schneider sowie der erzwungene Eigentor-Ausgleich geben der Mannschaft von Trainer Andreas Schaudt Rückenwind. Mit einem Heimsieg könnte Lamerdingen den Rückstand auf Platz zwei weiter verkürzen. Schiedsrichter Ulas Kurt wird die Partie leiten.

Sportlicher Auftakt mit Show-Einlage

Die SG Jengen/Waal hat sich zum Auftakt etwas Besonderes einfallen lassen. Nicht nur das Duell gegen die SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen verspricht Spannung, sondern auch die Halbzeitpause hat es in sich. Die Garde-Mädels der Waalonia, noch immer in Faschingslaune, werden das Publikum mit einer Halftime-Show unterhalten und die Stimmung für den zweiten Durchgang anheizen. Trainer Doll und sein Team wollen gleich im ersten Heimspiel punkten. Einfach wird das nicht, denn mit Kirchdorf/Rammingen reist der aktuelle Tabellendritte an, der ambitioniert im oberen Tabellenfeld mitspielen will. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportgelände in Waal.

Team 2 mit klaren Zielen

Die zweite Mannschaft der SG Jengen/Waal hat die Winterpause als Tabellenführer verbracht. „Auf Platz eins zu überwintern ist schön, aber kein Grund zum Ausruhen“, betont Trainer Pfister. Am Sonntag trifft das Team auf die zweite Mannschaft der SG Kirchdorf/Rammingen, die sich in den letzten Wochen sicherlich nicht auf ihren Lorbeeren ausgeruht hat. Anpfiff ist um 13 Uhr auf dem Sportplatz in Waal.