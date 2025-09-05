Icon Menü
Gewitter über Buchloe am Donnerstag (4.9.2025): Blitz und Donner im Sekundentakt

Unwetter im Allgäu

Heftiges Gewitter am Donnerstagabend über Buchloe

Blitz und Donner wechselten sich am Donnerstagabend in Buchloe fast sekündlich ab, Starkregen setzte ein. Dennoch kommt die Gennachstadt glimpflich davon.
Von Allgäuer Zeitung
    Am Himmel über Buchloe zuckten die Blitze.
    Am Himmel über Buchloe zuckten die Blitze. Foto: Matthias Kleber

    Heftige Unwetter zogen am Donnerstagabend durchs Allgäu. Auch in Buchloe blitzte und donnerte es immer wieder in kurzen Abständen. Der Regen prasselte vom Himmel und dunkle Wolken schoben sich über die Gennachstadt.

    Sorgte das Unwetter für Feuerwehreinsätze in Buchloe?

    Während im Raum Kaufbeuren die Feuerwehren wegen der Wetterlage zahlreiche Einsätze zu verzeichnen hatten, blieb es in Buchloe allerdings ruhig. Auf Nachfrage berichten die Buchloer Kameraden, dass sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wegen des Gewitters nicht ausrücken mussten. Die Gennachstadt kam also verhältnismäßig glimpflich davon.

