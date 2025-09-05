Heftiges Gewitter am Donnerstagabend über Buchloe

Heftige Unwetter zogen am Donnerstagabend durchs Allgäu. Auch in Buchloe blitzte und donnerte es immer wieder in kurzen Abständen. Der Regen prasselte vom Himmel und dunkle Wolken schoben sich über die Gennachstadt.

Sorgte das Unwetter für Feuerwehreinsätze in Buchloe?

Während im Raum Kaufbeuren die Feuerwehren wegen der Wetterlage zahlreiche Einsätze zu verzeichnen hatten, blieb es in Buchloe allerdings ruhig. Auf Nachfrage berichten die Buchloer Kameraden, dass sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wegen des Gewitters nicht ausrücken mussten. Die Gennachstadt kam also verhältnismäßig glimpflich davon.