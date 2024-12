Türchen 18: Nun wird es bierernst

Ein Glühwein gehört für viele einfach zum Weihnachtsmarkt dazu und beim Christbaumloben dürfen die Stamperl nicht fehlen - aber ein Halbe Bier zur Stadtratssitzung? In dem lokalpolitischen Gremium wäre Alkohol wohl fehl am Platz. Doch die Vermutung, dass er früher womöglich Bier im Stadtrat gab, kursierte zuletzt nach einem Zeitungsbericht in Buchloe. Das Ganze beschäftigte die Gremiumsmitglieder - so sehr, dass Stadtradt Rudolf Grieb (UBI) in der öffentlichen Weihnachtssitzung das Wort ergriff und verkündete: „Echtes Bier hat es bei uns meines Wissens nach nie gegeben.“ Nicht, dass noch jemand den Eindruck bekomme, dass für die Stadt maßgebliche Entscheidungen einst von Menschen getroffen wurden, die zu tief ins Glas geschaut hatten.

Gab es früher Bier im Buchloer Stadtrat?

Auch Bürgermeister Robert Pöschl forschte nach, hielt sogar Rücksprache mit Altbürgermeister Josef Schweinberger. Das Ergebnis: Mindestens seit 2002 gibt es im Buchloer Gremium kein „richtiges“ Bier mehr - und davor sei das zumindest fraglich.

Kaufbeuren nimmt Abstand von Alkoholischem

Und in Kaufbeuren? Auch da nimmt man in den Sitzungen Abstand von allem Alkoholischen, was den Kopf vernebeln könnte - das heißt es zumindest auf Nachfrage unserer Redaktion. Wundern dürfte das wohl kaum jemanden. Schließlich sind viele der diskutierten Themen ohnehin schon bierernst, da wäre der Gerstensaft zusätzlich wohl überflüssig. Und auf eine Schnapsidee kommt so auch keiner.

In unserem Adventskalender „Heiter durch den Advent“ teilen Redaktionsmitglieder persönliche Anekdoten, Beobachtungen und Erlebnisse. Kleine Geschichten, die den Alltag erhellen und Sie, liebe Leserinnen und Leser, locker-flockig durch die Vorweihnachtszeit begleiten sollen. Alle bisher geöffneten Türchen unseres Adventskalenders finden Sie hier.