Sie machen Kaputtes wieder flott

Am Nebentisch heult ein Rührgerät auf. Der Mann, der die Maschine in der Hand hält, zieht eilig den Stecker aus der Dose. Das Gerät verstummt. „Huch“ entfleucht es ihm. „Zu Hause tat sich da gar nichts mehr“, sagt er, als jemand am anderen Ende des Raumes gerade einen Hammer auf die Arbeitsplatte donnert. Vor mir sitzt indes Willi Köhler, er trägt ein blaues Polohemd und aus der Ruhe bringen lässt er sich von dem Lärm nicht. Der Maschinenbauingenieur hantiert soeben mit einem defekten Reiskocher, meinem defekten Reiskocher.

Matthias Kleber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nachhaltigkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis