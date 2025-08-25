Immer wieder Baumann: FC Buchloe besiegt Pfaffenhausen deutlich

In der Kreisklasse erreichte der FC Buchloe einen klaren 3:1-Erfolg gegen den TSV Pfaffenhausen. Bei idealem Fußballwetter begannen beide Teams vorsichtig, bis die Heimelf nach etwa fünf Spielminuten die ersten beiden Möglichkeiten verzeichnete, die aber vom guten Pfaffenhausener Torhüter vereitelt wurden.

Pfaffenhausen hat mit dem Spielaufbau der Buchloer Probleme

Ab da bestimmte der FCB das Geschehen auf dem Platz. Folglich fiel in der 18. Minute der Führungstreffer durch Simon Weber. Acht Minuten später war es dann Wolfgang Baumann, der wuchtig zum Halbzeitstand traf. Die Gäste verzeichneten in der ersten Hälfte lediglich ein paar Halbchancen und hatten mit dem Spielaufbau der Buchloer ihre Probleme. Fast mit dem Pausenpfiff vergab Wolfgang Baumann noch eine gute Kopfballchance.

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff hätte er wieder treffen können. Das Spiel entsprach der ersten Hälfte: Von den Gästen kam nichts, das Heimteam bestimmte das Geschehen, war aber nicht zwingend genug – oder der Torhüter des TSV hatte etwas einzuwenden. Unrühmlicher Negativpunkt in einem ansonsten fairen Spiel war in der 67. Minute eine Tätlichkeit von TSV-Spieler Cherno Jallow, die mit einer Roten Karte geahndet wurde. Kurz vor Spielende sorgte dann erneut Wolfgang Baumann für die endgültige Entscheidung. In der letzten Spielminute fiel noch ein Ehrentreffer für die Gäste durch Violent Bajrami. Insgesamt war es ein verdienter Erfolg aus Buchloer Sicht.

Buchloer Zweite steckt Niederlage ein

Die Zweite Mannschaft des FCB musste hingegen eine deutliche Niederlage einstecken. Die Elf unterlag gegen die SG Ettringen/Langerringen mit 2:6. Beide Treffer erzielte Drilon Zejnulai. Von den Spielanteilen war die Partie zwar ausgeglichen, nicht aber im Spiel nach vorne. Die Gäste verwerteten entschlossen die gebotenen Tormöglichkeiten, während der FCB seine Chancen vergab und in der Abwehrarbeit zu viele Fehler machte. Unterm Strich ein verdienter Erfolg, der Gäste der aber zu hoch ausgefallen ist.