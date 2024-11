Gabrielle Hönle begeistert bei 20. Internationalem Speaker-Slam in Mastershausen

Kürzlich fand der 20. Internationale Speaker-Slam in Mastershausen statt. Redner aus 18 Nationen traten gegeneinander an, um mit Kurzvorträgen zu begeistern. In diesem Jahr gewann die Waalerin Gabriele Hönle den Wettbewerb. Der internationale Speaker-Slam ist jedes Jahr ein Highlight für Redner und Zuhörer gleichermaßen, heißt es in einer Mitteilung. Mit einer langen Warteliste für Interessierte und bis zu 100.000 Livestream-Zuschauern ziehe die Veranstaltung in Rheinland-Pfalz Teilnehmer aus aller Welt an.

Hönle überzeugte die Jury und das Publikum mit einem Vortrag zum Thema Selbstverwirklichung. Sie erklärte, wie wichtig es ist, den eigenen Träumen zu folgen, anstatt sich den gesellschaftlichen Normen anzupassen, heißt es in der Mitteilung weiter. Als Beispiel wählte sie die berühmte Figur Pippi Langstrumpf, die sich immer wieder gegen konventionelle Erwartungen stellte. Hönle betonte, wie entscheidend es sei, den eigenen Weg zu gehen – auch wenn dieser von der Norm abweicht.

Annika aus Pippi Langstrumpf als Vorbild

„Früher konnte ich mich eher mit Pippis Freundin Annika identifizieren – brav, zurückhaltend, immer angepasst. Ich dachte, das müsste auch mein Weg sein. Doch tief in mir schlummerte schon immer die Pippi Langstrumpf, die ihren eigenen Weg geht“, sagte Hönle nach der Auszeichnung.

Hönles Weg zur Rednerin sei alles andere als gewöhnlich gewesen: Als Mutter von vier Kindern begeistere sie sich schon immer für künstlerische Tätigkeiten und für Bewegung, oft auch auf sehr individuelle Art und Weise.

Egal ob Tanz, Wirbelsäulen Chi Gong, Fitness-Training oder Yoga: Für sie spiele es immer eine zentrale Rolle, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Ob durch gezielte sportliche Aktivitäten oder alltägliche Bewegungsroutinen. Bewegung ist für Hönle, wie sie sagt, nicht nur ein Mittel zur Fitness, sondern ein ganzheitlicher Ansatz, sich selbst besser kennenzulernen, das Leben aktiv zu gestalten und die eigene Lebensqualität zu steigern. „Es geht darum, den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen – und dazu gehört auch ein gesunder Körper. Bewegung ist weit mehr als nur fit zu bleiben; sie hilft uns, unser Leben bewusst und aktiv zu gestalten“, so Hönle.

Waalerin begeistert Publikum beim Speaker-Slam

Sie lebt heute in Waal, ihre Wurzeln jedoch liegen in Grünwald, wo ihr Vater viele Jahre als Zweiter Bürgermeister tätig war. Laut der Mitteilung lernte sie durch ihn früh, wie wichtig es ist, sich klar und überzeugend auszudrücken. In Waal unterstützt sie das wöchentliche Kinderturnen.

Mit ihrem Vortrag beim Speaker-Slam begeisterte Hönle das Publikum und gewann die meisten Stimmen für sich. Ihre Rede zeigte, wie wichtig es ist, als Vorbild voranzugehen und anderen zu zeigen, dass es immer möglich ist, neue Wege zu gehen und sich selbst treu zu bleiben, heißt es in der Meldung abschließend.