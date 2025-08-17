Ist die Zukunft der Buchloer Kleidertruhe in Gefahr?

Die Verkaufsräume der Buchloer Kleidertruhe sind prall gefüllt. Auf den Ständern reihen sich Blusen, Hemden und Sommerkleider aneinander, die T-Shirts sind fein säuberlich gefaltet in der Auslage drapiert und Nachschub liegt bereits im Lagerraum parat. „An Auswahl mangelt es den Kunden bei uns eigentlich nicht“, sagt der Kleidertruhen-Vorsitzende Jakob Seidl mit einem Lachen. „Ware haben wir genug.“ Wer nachhaltig Kleidung kaufen möchte, der sei im Secondhand-Geschäft im Heideweg 4 genau richtig. Woran es Seidel und seinem Team allerdings sehr wohl mangelt, ist Personal. Kürzlich mussten die Zeiten, in denen die Kleidung angenommen wird, deswegen sogar eingeschränkt werden.

Matthias Kleber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86807 Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkaufsraum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis