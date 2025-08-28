Icon Menü
Jengen: Polizei erwischt mutmaßlichen Tankbetrüger schnell

Ostallgäu

Mann tankt für 80 Euro ohne zu bezahlen – doch damit hat er wohl nicht gerechnet

Doppelter Tankbetrug: In Jengen soll ein Mann zweimal für insgesamt 80 Euro getankt haben, ohne zu bezahlen. Die Polizei ermittelte den Verdächtigen schnell.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    In Jengen soll ein Mann Benzin im Wert von insgesamt 80 Euro getankt haben ohne dafür zu bezahlen.
    In Jengen soll ein Mann Benzin im Wert von insgesamt 80 Euro getankt haben ohne dafür zu bezahlen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Ein 26-Jähriger soll in Jengen bei Buchloe im Ostallgäu zweimal einen Tankbetrug begangen haben. Das berichtet die Polizei. Demnach tankte er am Montagvormittag bei einer Tankstelle an der Gewerbestraße und fuhr dann weiter, ohne die Rechnung zu bezahlen.

    Polizei ermittelt mutmaßlichen Tankbetrüger schnell

    Dies wiederholte er am Dienstagmorgen. In beiden Fällen soll er laut Polizei rund 24 Liter Benzin im Wert von jeweils 40 Euro getankt haben. Auf den Überwachungsvideos von Montag und Dienstag war das Kennzeichen seines Fahrzeugs gut zu erkennen, sodass die Polizei den Mann schnell ermittelte. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.

    Mehr Nachrichten aus Buchloe und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

