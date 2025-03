Tischtennis: Richtungsweisendes Wochenende für den TV Waal

Spannung pur erwartet die Tischtennisfans an diesem Wochenende, wenn sowohl die erste und zweite Herrenmannschaft des TV Waal um den Klassenerhalt, beziehungsweise den Aufstiegsrelegationsplatz kämpfen.

Die erste Herrenmannschaft empfängt am Samstag um 18 Uhr den TSV Rain am Lech. Obwohl die Gäste derzeit auf Rang vier der Landesliga Westsüdwest stehen, trügt das Tabellenbild. Mit noch vier ausstehenden Spieltagen könnten selbst die Rainer noch auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen. Umso wichtiger ist für die Waaler ein Erfolg vor heimischer Kulisse, der einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt bedeuten würde.

Die Gäste setzen auf den erfahrenen Gerhard Wittmeier, der mit einer 9:3-Bilanz in der Rückrunde zu den Leistungsträgern zählt. Auf Waaler Seite gehen Michael Endhart, Yannick Mödritzer, Christopher Holzmann und Christian Schirmer an die Platten. Eine klare Favoritenrolle lässt sich im Vorfeld nicht bestimmen, sodass der Heimvorteil und die Unterstützung der Fans einen entscheidenden Faktor darstellen könnten.

Spannende Duelle: TV Waal I und II kämpfen um Klassenerhalt und Aufstieg

Am Sonntag um 14 Uhr muss das Team zum Tabellenletzten TSG Thannhausen reisen. Trotz ihrer abgeschlagenen Position dürfen die Gastgeber nicht unterschätzt werden, da mit Florian Glück ihr bester Spieler wieder zur Verfügung steht. Gemeinsam mit Nachwuchstalent Simon Stegmann bildet er ein gefährliches vorderes Paarkreuz. Die Waaler setzen erneut auf ihre Stammbesetzung und haben das klare Ziel, mit einem Sieg den Klassenerhalt weiter abzusichern.

Auch die zweite Herrenmannschaft des TV Waal steht vor einem wichtigen Spiel. Sie gehört zu den vier Teams der Bezirksoberliga, die noch um den begehrten Aufstiegsrelegationsplatz kämpfen. Am Samstag um 13 Uhr trifft sie auswärts auf den direkten Konkurrenten TSV Durach. Die Waaler treten mit Sandro Schleich, Josef Geiger junior, Rainer Wiedemann und Peter Heiß an. Spannend wird sein, ob die Gastgeber in optimaler Aufstellung antreten können, was ihnen in der Rückrunde bislang nicht gelang.