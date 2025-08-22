Heimspielkracher in Buchloe – SG Jengen/Waal und FSV Lamerdingen auswärts gefordert

In Buchloe, Lamerdingen, Jengen/Waal und Lindenberg rollt am Samstag und Sonntag wieder der Ball. Spannung versprechen dabei vor allem die Heimspiele in Buchloe sowie die Auswärtsaufgaben für die SG Jengen/Waal und den FSV Lamerdingen.

Heimspielauftakt für den FC Buchloe

Nach dem 1:0-Auftakterfolg in Schöneberg darf der FC Buchloe am Samstag erstmals in der neuen Saison im Alexander-Moksel-Stadion ran. Gegner ist mit dem TSV Pfaffenhausen ein Aufsteiger, der bislang noch punktlos blieb. Der Sieg unter der Woche kam durch einen Kopfballtreffer von Wolfgang Baumann zustande – trotz zahlreicher ungenutzter Chancen. Die Mannschaft hätte das Spiel leichter haben können, wenn die Chancen besser verwertet worden wären. Zudem hat der Torhüter des SVS wiederholt gut gehalten. Insgesamt ein verdienter erster Dreier, wobei die Heimelf keine einzige echte Tormöglichkeit zu verzeichnen hatte. „Wir wollen die Punkte daheim behalten“, so Kapitän Patrick Bail. Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Auch die zweite Mannschaft des FCB will den Schwung vom 6:1 in Breitenbrunn mitnehmen. Am Sonntag wartet die SG Ettringen/Langerringen 4, die bislang stark gestartet ist. Mit einer kompakten Leistung ist ein Punktgewinn drin. Anpfiff ist am Sonntag, 15 Uhr. (js)

Lamerdingen fordert Ottobeuren

Der FSV Lamerdingen reist nach einem 2:2 gegen Favorit Heimertingen zum TSV Ottobeuren. Die Mannschaft von Trainer Andreas Schaudt konnte am vergangenen Mittwoch Selbstvertrauen tanken. Die Gastgeber setzten zuletzt mit einem 2:0-Sieg gegen Kammlach ein Ausrufezeichen. Besonders aufpassen muss Lamerdingen auf Torjäger Adrian Zuka, der bereits dreimal traf. Los geht’s am Sonntag um 15 Uhr. Die Lamerdinger Reserve trifft zuvor auf die SG FC Ollarzried/TSV Ottobeuren 3 – das Kellerduell beginnt um 13 Uhr. Beide Teams warten noch auf den ersten Saisonsieg. (dw)

SG Jengen/Waal will Reaktion zeigen

Nach dem 2:5 gegen Zaisertshofen ist die SG Jengen/Waal beim FSV Dirlewang gefordert. „Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht“, lautet das Fazit nach dem Rückschlag. Nun soll am Sonntag ein Sieg den Anschluss nach oben bringen. Spielbeginn: 15 Uhr in Dirlewang.

Die zweite Mannschaft der SG Jengen/Waal trifft gleichzeitig in der B-Klasse auf den SV Salamander Türkheim, der bislang punktlos ist. Anstoß: 15 Uhr im Wertachstadion Türkheim. (fh)

SC Lindenberg vor kniffliger Aufgabe

Für den SC Lindenberg geht es am Sonntag zur SG Rammingen2/Kirchdorf. Ziel der Gäste: Defensiv stabiler auftreten, um Zählbares mitzunehmen. Anpfiff: 13 Uhr in Rammingen. (hb)