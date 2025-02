Lamerdinger Musikverein sucht noch Helfer für Bezirksmusikfest

Das Zelt auf- und wieder abbauen, Bier zapfen, Teller spülen und Kuchen backen: Die Aufgaben, die im Zuge eines Bezirksmusikfests anfallen, sind vielfältig – und vor allem: viele. Darum sucht der Musikverein Lamerdingen, der das Musikfest des ASM Bezirks Kaufbeuren heuer zur Feier seines 200-jährigen Bestehens von 28. Mai bis 1. Juni ausrichtet, noch fleißige Helferinnen und Helfer.

Fürs Bezirksmusikfest in Lamerdingen werden 300 bis 400 Helfer benötigt

300 bis 400 Ehrenamtliche werden im Rahmen des fünftägigen Großevents benötigt, wie Bianca Jaser, Vorsitzende des Lamerdinger Musikvereins, mitteilt. „Wir sind gut in der Zeit bei den Helferanmeldungen“, teilt Jaser zwar mit. Es sei aber durchaus noch die eine oder andere freie Stelle zu besetzen. Und die dutzenden Kuchen und Torten, die im Festzelt an hungrige Gäste verkauft werden sollen, backen sich natürlich auch nicht von allein. Darum teilt Jaser stellvertretend für den Lamerdinger Musikverein mit: „Wer Zeit und Lust hat, kann sich gerne anschließen.“ Dafür brauche es auch keinerlei musikalisches Talent, wie Jaser augenzwinkernd mitteilt.

Wer sich angesprochen fühlt, kann sich schon jetzt als Helfer registrieren lassen. Ein Formular stellt der Musikverein online bereit unter www.musikfest2025-lamerdingen.de/helfen. Dort kann man neben den persönlichen Kontaktdaten angeben, welche Aufgaben man übernehmen möchte und an welchen Festtagen man tatkräftig unterstützen kann. Wer seine Kleidergröße ankreuzt, bekommt noch ein passendes T-Shirt zur Verfügung gestellt.

Die Datei lässt sich nicht nur online bearbeiten und abschicken, sondern kann auch ausgedruckt, handschriftlich ausgefüllt und beim Musikverein oder im Briefkasten der Gemeinde eingeworfen werden. Ansprechpartner für die Helferinnen und Helfer ist Michael May, der bei Fragen per E-Mail an personal@musikverein-lamerdingen.de erreichbar ist.