Was hat der Landkreis Ostallgäu angepackt?

Das Landratsamt Ostallgäu hat seinen Jahresbericht für 2024 online gestellt. Der Bericht bietet laut einer Pressemitteilung auf 50 Seiten und rund 170 Beiträgen einen Rückblick auf die wichtigsten Projekte des vergangenen Jahres. Landrätin Maria Rita Zinnecker sagt: „2024 war ein Jahr voller positiver Entwicklungen für unseren Landkreis.“ Man habe wichtige Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt, die Digitalisierung der Verwaltung weiter vorangetrieben und die Schulen modernisiert.

Eines der größten Projekte war die Fertigstellung und Eröffnung des neuen Kreisbauhofs in Marktoberdorf-Geisenried. Ebenfalls abgeschlossen wurde die Erweiterung der Don-Bosco-Schule in Marktoberdorf. Mit den Bauarbeiten wurde am Senioren- und Pflegeheim Waal begonnen – dieses soll laut Landratsamt bis 2028 vollständig erneuert beziehungsweise erweitert werden.

Pflegeheim Waal soll bis 2028 erweitert sein

„Neben diesen weithin sichtbaren, investiven Maßnahmen hat das Landratsamt auch im Vorjahr beispielsweise wieder Tausende Zulassungen und Bauanträge bearbeitet, die Müllentsorgung organisiert, das Ehrenamt fachlich unterstützt, Impulse im Tourismus gesetzt, Bildung gefördert und vieles mehr vorangebracht“, erklärt Zinnecker. In dem Zusammenhang nennt sie zwei Auszeichnungen: Der Landkreis wurde zur „Inklusiven Region“ ernannt und das Landratsamt zum „Digitalen Amt“.