Lechrain Volleys triumphieren bei Südbayerischer Meisterschaft

Eine überzeugende Leistung zeigten die Lechrain-Mädels bei der Südbayerischen Meisterschaft in Gotteszell (Niederbayern) über den gesamten Turnierverlauf hinweg. Überraschende Überkopfpässe, harte Angriffsschläge, dramatische Rettungsaktionen und intelligente Spielzüge: Es war schlicht richtig guter Volleyball, den die Lechrain Volleys boten.

Lechrain Volleys überzeugen bei Südbayerischer Meisterschaft auf ganzer Linie

Die groß gewachsenen und sprungstarken Spielerinnen blockten die gegnerischen Angreiferinnen ein ums andere Mal. Dementsprechend gelassen konnte Trainer Stefan Huber seine Mannschaft vom Spielfeldrand aus dirigieren und seine Mannschaft emotional auf die Partien einstimmen. Huber resümierte nach dem Titelgewinn: „Es fühlt sich einfach großartig an, dieser Titel, diese Mädels und diese Eltern“.

In der Vorrunde setzte sich die U12 der Lechrain Volleys souverän gegen die Teams vom ASV Dachau, SV Mauerstetten und FC Ruderting durch – trotz einer langen und anstrengenden Anreise in den Bayerischen Wald. Dadurch qualifizierte sich das Team bereits am Samstag direkt für die Bayerische Meisterschaft und konnte anschließend zum gemütlichen Teil übergehen. Zusammen mit zwei anderen Vereinen aus Unterhaching und München übernachtete man gemeinsam im Hotel. Während sich die Mädels am Kindertisch ausgelassen bei Spielen freuten, tauschten sich Trainer und Eltern untereinander aus.

Icon Vergrößern Nach den Siegen wurde zusammen gefeiert. Foto: Markus Blome Icon Schließen Schließen Nach den Siegen wurde zusammen gefeiert. Foto: Markus Blome

Nach einer erholsamen Nacht stärkten sich alle bei einem ausgiebigen Frühstück, um fürs Viertelfinale gewappnet zu sein. Dabei kam es gegen den TSV Unterhaching zu einer Neuauflage des Finalspiels bei den Oberbayerischen Meisterschaften. Mit 25:15 und 25:14 siegten die LRV-Mädels. Im Halbfinale wartete dann mit dem SV Mauerstetten der Schwäbische Meister auf die Lechrainerinnen. Beflügelt von den vorhergehenden Erfolgen, gingen die Spielerinnen von Stefan Huber nun noch konzentrierter und fokussierter zu Werke. Am Ende stand ein unangefochtener Sieg mit 25:9, 25:11 zu Buche.

Im Finale wartet Dingolfing auf die LRV-Mädels

Im Finale ging es dann gegen den TV Dingolfing. Mit wuchtigen Angriffsschlägen bereitete sich das LRV-Team auf das Endspiel vor – mit Erfolg. Schnell gingen die Lechrain Volleys in Führung und erlaubten dem Gegner bis zum Spielstand von 16:1 lediglich einen Punkt. Wie in den anderen Spielen auch ermöglichte dies Trainer Stefan Huber, durchzuwechseln, sodass alle Spielerinnen Einsatzzeit bekommen. Mit 25:16 endete der erste Satz für sein Team. Im zweiten Satz ließen die Mädels ebenfalls nichts anbrennen und gewannen mit 25:9. Huber: „Ich bin überwältigt. Nicht nur wegen der spielerischen Dominanz, sondern auch weil das Team so toll ist und immer zusammenhält.“ Nun geht es in zwei Wochen zur Bayerischen Meisterschaft in die Oberpfalz.

Icon Vergrößern Trainer Stefan Huber (vorne, Mitte) und sein Team freuen sich über den Triumph. Foto: Markus Blome Icon Schließen Schließen Trainer Stefan Huber (vorne, Mitte) und sein Team freuen sich über den Triumph. Foto: Markus Blome

Auch die U14 konnte bei den Oberbayerischen Meisterschaften mit einem siebten Platz in Lohhof überzeugen. Leider fehlte eine Leistungsträgerin am Sonntag, sonst wäre ein Platz weiter vorn drin gewesen und damit auch die Qualifikation für die Südbayerische Meisterschaft. In der Vorrunde gelangen zwei souveräne Siege gegen den ASV Dachau III und den TV Bad Endorf.

U14 überzeugt bei der Oberbayerischen Meisterschaft

Nur dem späteren Turnierdritten, dem TSV TB München, musste man sich in einem packenden Spiel mit 1:2 (26:24,22:25,11:15) geschlagen geben. Als Gruppenzweiter gewann die U14 zunächst in der Zwischenrunde gegen den Gruppendritten TSV Eiselfing 2:0 (25:21,25:8) und schaffte damit den Einzug ins Viertelfinale, das aber leider mit 0:2 (19:25, 12:25) verloren ging. Im Spiel gegen den TV Lenggries verlor man dann knapp mit 1:2 (17:25,25:23,7:15). Im abschließenden Spiel um Platz 7 gegen den SV Esting zeigte das Team noch einmal, was in ihm steckt, und siegte nach einem Nervenkrimi mit 2:1 (25:23,24:26,20:18). (pm)