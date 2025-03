Heile Welt Buchloe? Polizei präsentiert Kriminalstatistik

In Buchloe lebt es sich sicher. So lässt sich nach Angaben von Dienststellenleiter Michael Laugwitz die jüngste Kriminalstatistik für das Gebiet der Polizeiinspektion Buchloe interpretieren. Demnach begingen Menschen in der Gegend voriges Jahr 812 Straftaten – 46 weniger als im Jahr 2023. Die Hochrechnung auf 100.000 Einwohner zeigt, dass Buchloe noch sicherer ist als der Landkreis sowie als das Gebiet des gesamten Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West.

Über doppelt so viele Fälle von Gewaltkriminalität in Buchloe

In einem Bereich geht die Kurve aber sprunghaft nach oben: Gewaltkriminalität. Die 50 Fälle von 2024 sind eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr. Dafür hat Laugwitz eine Erklärung: Große Wucht entfaltete ein langfristig schwelender Nachbarschaftsstreit auf einem Pferdehof, in dessen Verlauf voriges Jahr 23 Anzeigen bearbeitet werden mussten. Darunter seien viele Körperverletzungen gewesen. „Deswegen haben wir in dem Bereich eine massive Steigerung“, so der Polizeihauptkommissar.

Zu Buche geschlagen habe auch eine Person mit psychischer Erkrankung, die sich durch Körperverletzungen und Sachbeschädigungen elf Anzeigen einhandelte. Darüber hinaus habe die Buchloer Polizei nur fünf gefährliche Körperverletzungen zu verzeichnen. „Das zeigt, dass wir absolut sicher sind bei uns im Gebiet“, sagt Laugwitz.

Tätergruppe klaut in Buchloe Fahrräder und Wertgegenstände aus Autos

Einen relativ kontinuierlichen Anstieg gibt es in den letzten Jahren in den Bereichen Betrug (zuletzt 129 Fälle) und Straßenkriminalität (135). Jüngst sei dafür unter anderem eine überregional agierende Tätergruppe verantwortlich gewesen, die mit Zügen umherfuhr und aus unversperrten Fahrzeugen Wertgegenstände klaute. Die Gruppe handelte sich laut PI-Chef 17 Anzeigen ein. Zur Fortbewegung stahlen die Mitglieder außerdem Fahrräder.

Ein Rückgang um über die Hälfte der Fälle (17 statt 38) gab es bei Rauschgiftdelikten. Das erklärt Laugwitz mit dem neuen Cannabisgesetz, das im Frühjahr 2024 in Kraft getreten ist und Erwachsenen – unter bestimmten Voraussetzungen – den Konsum von Cannabis erlaubt. Die Anzeigen in dem Bereich beziehen sich laut Laugwitz größtenteils auf Jugendliche und in Einzelfällen auf Personen, die mehr als die erlaubte Höchstmenge dabei hatten.