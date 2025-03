Musikverein Weicht feiert die fünfte Jahreszeit mit gleich zwei Festen

Voll besetzt war das Weichter Lagerhaus am „Rußigen Freitag“ und Faschingssamstag. Der Musikverein Weicht hatte an beiden Tagen große und kleine Närrinnen und Narren zu seinen traditionellen Faschingsveranstaltungen eingeladen.

Musikverein Weicht lädt Faschingsbegeisterte ins Lagerhaus ein

Am Freitag konnten sich die Kinder, mit allerlei bunten Kostümen verkleidet, auf der Bühne bei den unterschiedlichsten Kinderspielen so richtig austoben, heißt es in einer Veranstaltungsmitteilung. Den „Großen“ des Musikvereins – etwa der Querflöte spielenden Waldfee Sophia – habe es einen riesengroßen Spaß bereitet, sich etwas für die Kinder einfallen zu lassen. Zwischendurch zeigten die Minigarden der „Kneippilonia“ aus Bad Wörishofen und „Geltelonia“ aus Wiedergeltingen den Besucherinnen und Besuchern, wie es auch schon in jungem Alter möglich ist, schwungvoll im Takt zu tanzen.

Nicht nur in der fünften Jahreszeit biete der Weichter Musikverein viel für die Kleinsten an. Als Beispiel hierfür nennt der Veranstalter etwa die „Kleinen Musikanten“, die bereits einjährige Kinder besuchen können.

Samstags durften dann die größeren Faschingsfans vor voll besetztem Lagerhaus das Tanzbein schwingen. Unterschiedliche Showtanzgruppen aus den benachbarten Gemeinden zeigten nicht nur ihre Gardentänze, sondern entführten das Publikum mit ihren Mottotänzen bis in den „Wilden Westen“, so die Mitteilung weiter.

Showtanzgruppen bringen Lagerhaus in Weicht zum Kochen

Begonnen hatte der Vormittag traditionell mit dem Kesselfleischessen: Dabei hatte der Musikverein Oberostendorf mit Blasmusik für die passende musikalische Umrahmung gesorgt. Am späteren Nachmittag durften sich die Besucherinnen und Besucher schließlich über die Darbietung der „Stammgäste“, der „Hurlacher Willifreunde“ freuen. Diese hatten dafür sämtliche Rollatoren ausgegraben, um damit auf die Bühne rollen zu können. Abends wurde nach Angaben des Veranstalters kräftig getanzt und die Feier sei schließlich gemütlich ausgeklungen. (pm)