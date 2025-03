„Haben kein Entlastungspotenzial mehr“: Verbandsumlage in Buchloe steigt deutlich

Fast gleich geblieben im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an der Mittelschule Buchloe. Das ging aus dem Bericht von Kämmerer Peter Martin in der jüngsten Sitzung des Buchloer Mittelschulverbandes hervor. 323 Schülerinnen und Schüler besuchen demnach die Bildungseinrichtung, im Vorjahr waren es 325.

Mittelschulverband Buchloe: Verbandsumlage steigt auf 3600 Euro pro Schüler

Die Schulverbandsumlage erhöht sich indes deutlich. Während diese zuletzt knapp 2700 Euro je Schüler betrug, steigt sie auf rund 3600 Euro. Sie ergibt sich aus einem Finanzbedarf für Investitionen und Tilgungen von etwa 1,16 Millionen Euro, machte Martin in seinen Ausführungen deutlich. Entsprechend den Schülerzahlen fällt die Umlage für die Mitglieder des Verbands unterschiedlich hoch aus – für Buchloe beträgt sie etwa 727.000 Euro, für Waal 202.000 Euro, für Jengen 130.000 Euro und für Lamerdingen 104.000 Euro.

„Im Jahr 2023 haben wir die Umlage kurzfristig senken können“, sagte der Kämmerer. Bereits im vergangenen Jahr habe es aber wieder eine „Annäherung an den Normalwert“ gegeben, und nun stehe der nächste Schritt dorthin an. Auch Robert Pöschl, Verbandsvorsitzender und Buchloer Bürgermeister, sagte: „2025 haben wir da kein Entlastungspotenzial mehr.“

Diese Investitionen plant der Buchloer Mittelschulverband 2025

In seinem Vortrag ging Kämmerer Martin auf den Schuldenstand des Verbandes ein. Dieser betrug zum Stichtag 31. Dezember 2024 gut 5,24 Millionen Euro – knapp 500.000 Euro weniger als noch ein Jahr zuvor. Für 2025 sind wieder verschiedene Investitionen geplant. So soll etwa die Sanierung der Dreifachturnhalle starten, was im Haushaltsplan mit 42.000 Euro zu Buche schlägt. Für weitere 50.000 Euro soll die Außensportanlage auf Vordermann gebracht werden. Als größter Posten bei den Ausgaben im Vermögenshaushalt ist wieder die Schuldentilgung mit knapp 480.000 Euro vorgesehen.

Marc Hessel (Grüne) wollte wissen, ob der Mittelschulverband weitere PV-Anlagen plant. Auf dem Schulgebäude sehe er noch Potenzial. Martin berichtete, dass ein Teil der Turnhalle bereits mit Solaranlagen versehen und „der Selbstverbrauch gut abgedeckt“ ist. Hessels Anregung nannte Pöschl „voll und ganz richtig.“ Man müsse sich aber die Bedingungen vor Ort und vor allem die statischen Gegebenheiten des Dachs zunächst genauer anschauen.

Mittelschulverband Buchloe will Ökostrom beziehen

Über den Stellenplan sprach Geschäftsstellenleiter Markus Salger. Die Personalkosten im Schulverband steigen von knapp 600.000 Euro in 2024 auf voraussichtlich gut 714.000 Euro in 2025. Im Bereich der Bäder wurde beispielsweise eine neue Meisterstelle geschaffen, erklärte Salger. Es habe sich herausgestellt, es braucht „eine stellvertretende Leitung“.

Der Verwaltungshaushalt 2025 beläuft sich laut Entwurf auf 2,26 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt knapp 590.000 Euro. Ohne Gegenstimme wurde die neue Haushaltssatzung beschlossen. Abschließend entschieden die Mitglieder, sich an einer Bündelausschreibung zur Stromlieferung des Bayerischen Gemeindetags für 2026 bis 2028 zu beteiligen, und dass Ökostrom bezogen werden soll.