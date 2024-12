Musikschule Buchloe spielt weihnachtliche Melodien bei vollem Haus

Am dritten Adventssonntag lädt die Musikschule der Vhs traditionell zu ihrem Adventskonzert ins Haus der Begegnung in den Buchloer Westen ein. Heuer erschienen so viele Zuschauer, dass wenige Minuten vor Beginn die Stuhlreihen noch etwas erweitert werden mussten. Das musikalische Programm bewerkstelligte nahezu perfekt den Spagat zwischen altbekannten vorweihnachtlichen Weisen und neuen, unbekannteren Melodien wie auch interessanten Cross-over-Arrangements.

