Nach Scheunenbrand in Lindenberg: Kripo sucht nach Brandursache

Flammen lodern durch die Nacht, die zahllosen Funken, die vom brennenden Stadel in die Luft aufsteigen, drohen, die angrenzenden Gebäude in Brand zu setzen und dunkle Rauchschwaden ziehen gen B12: Das Bild, das sich den Einsatzkräften am vergangenen Sonntag in Lindenberg bot, war kein alltägliches. Eine Scheune am südlichen Ortsrand brannte nieder, kaum mehr als verkohlte Reste blieben von dem Stadel übrig. Auf die Suche nach der Brandursache hat sich inzwischen die Kriminalpolizei Kaufbeuren gemacht.

Matthias Kleber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lindenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kripo Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis