Buchloe will Klärschlamm nutzen statt verbrennen

In den deutschen Kläranlagen fallen täglich riesige Mengen Klärschlamm an (2020: 1,74 Millionen Tonnen), die zu etwa 75 Prozent über lange Transportwege in Monoverbrennungsanlagen transportiert und dort zu Abfall verbrannt werden. Eine Wertschöpfung, zumal eine solche vor Ort, ist nicht gegeben. Die Stadt Buchloe zahlt für Transport und Entsorgung je nach Tonnage jährlich zwischen 240.000 und 280.000 Euro. Der finanzielle Aspekt war denn auch einer von mehreren, welche die Stadt Anfang des Jahrzehnts dazu veranlassten, gemeinsam mit acht benachbarten Kommunen und Abwasserzweckverbänden die Sache mit der Klärschlammverwertung selbst in die Hand zu nehmen.

2020 mit der Planung begonnen

Sie gründeten – nachdem die „Naturenergie Buchloe GmbH“ 2020/2021 die Projektentwicklung übernommen hatte – vor genau einem Jahr die „Kommunale Energieverwertung Schwaben“ (KES), welche das Projekt als gemeinsames Kommunalunternehmen (gKU) mit seinem Vorstand Richard Dauberschmidt und Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl als Verwaltungsratsvorsitzendem weiterführt.

„Leuchtturm-Projekt“ in Buchloe

Am vergangenen Mittwoch informierten Pöschl und Dauberschmidt über das Vorhaben und stellten sich den Fragen der Öffentlichkeit. Nur vergleichsweise wenige, dafür aber ausgesprochen wissbegierige und kritische Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, sich aus erster Hand über das „Leuchtturm-Projekt“ (Pöschl) zu informieren.

Die Anlage soll im Buchloer Industriegebiet auf einem 7000 m2 großen Grundstück Ecke Rudolf-Diesel-/Xaver-Fendt-Straße südlich der dort bestehenden Biogasanlage entstehen. Die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz erforderliche Genehmigung wurde, erklärte Dauberschmidt, ebenso wie eine vorzeitige Baugenehmigung beantragt. Baubeginn soll im kommenden Juli sein, die Inbetriebnahme ist für Januar 2027 geplant.

VG Türkheim steigt aus

Der kürzliche Ausstieg eines der neun Träger – der VG Türkheim – aus dem Unternehmen kann als Rückschlag gesehen werden. Als Begründung wurde die deutliche Erhöhung der Kosten von etwa 7,3 Mio Euro auf – wegen Weiterentwicklung und Optimierung – nunmehr knapp 11 Mio Euro angeführt. Möglicherweise habe aber, meinte Pöschl, auch der für zehn Jahre garantierte „Sonderpreis“ des Verbrennungs-Monopolisten an die Türkheimer zum Ausstieg beigetragen. Momentan erreiche man die für den kostendeckenden Betrieb der Anlage erforderliche Mindestverarbeitungsmenge nicht. Die acht verbliebenen Träger haben, sagte Dauberschmidt, alle den höheren Kosten zugestimmt und dies auch in Ihren Gremien beschlossen. Zudem, berichtete Pöschl, gebe es weitere Beitrittskandidaten.

Regionale Wertschöpfung statt Klärschlamm-Verbrennung

Dauberschmidt umriss Hintergrund, Historie und Vorteile des Buchloer „Klärschlamm-Upcyclings in kommunaler Hand“. Ausgangssituation sei die Klärschlammveredelung unter Nutzung der - bisher nur zum Teil genutzten - Wärme der angrenzenden Biogasanlage. Als Vorteile gegenüber der gängigen, durch Monopolisten organisierten Klärschlamm-Verbrennung nannte er solche für die Wirtschaftlichkeit - regionale Unabhängigkeit und Wertschöpfung, langfristige Entsorgungs- und Planungssicherheit, langfristige Stabilisierung der Abwassergebühren - den Klimaschutz (negative CO₂-Emissionen, langfristige CO₂-Speicherung durch Humusaufbau, Reduzierung von Transporten, CO₂-Zertifikatshandel möglich) sowie für die Kreislaufwirtschaft.

So soll das mit dem vorgesehenen Pyrolyse-Verfahren gewonnene Karbonisat als Zuschlagsprodukt für die Erdveredelung und zur Düngemittelherstellung verwendet werden. In einem thermochemischen Umwandlungsprozess - also keine Verbrennung - wird mehr Phosphor aus dem Klärschlamm gewonnen, als dies mit Verbrennung möglich ist. Ab 2029 wird Phosphorrecycling ohnehin Pflicht.

Eine spätere Erweiterung ist möglich

Die Anlage in Buchloe wird an etwa 330 Tagen im Jahr rund um die Uhr bis zu 14.000 Tonnen Klärschlamm aufnehmen, trocknen und daraus mittels Pyrolyse 2400 Tonnen Karbonisat erzeugen. Eine Erweiterung ist möglich. Schadstoffe wie Mikroplastik, Arzneimittelrückstände, Silikate und Quecksilber werden aus dem Klärschlamm entfernt. Die nötige Energie liefert eine Photovoltaikanlage auf dem Hallendach. Drei Viertel der benötigten Wärme liefert die Verfahrenstechnik, ein Viertel die Biogasanlage und bei Notfällen springt eine Pelletheizung ein.

Die strengen Werte des Bundes-Immissionsschutzgesetzes werden eingehalten - keine Gerüche, kein Staub, keine Nachteile für Pflanzen- und Ökosystem. Pro Jahr werden etwa 1800 Tonnen CO₂ eingespart. Die Anlagen seien ausgereift und sicher, erklärte Dauberschmidt. In Deutschland seien bisher drei und weltweit etwa 100 störungsfrei im Einsatz.

Das in Buchloe geplante Klärschlamm-Upcycling sei, sagte Bürgermeister Pöschl, „ein zukunftsweisender Schritt in eine saubere und nachhaltige Zukunft“. Ein solches Projekt politisch anzutreiben, dafür „brenne“ er.