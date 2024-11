Das ist bei der Nacht der Lichter in Buchloe geboten

Mit der Nacht der Lichter in Buchloe wird für manche Kundinnen und Kunden die Weihnachtssaison eingeläutet: Bei stimmungsvoller Beleuchtung bummeln sie in den Abendstunden entlang der Bahnhofstraße, durchforsten die Geschäfte nach ersten Weihnachtsgeschenken und genießen Speisen und Heißgetränke - so weit, so bekannt. Für die diesjährige Einkaufsnacht, die am Freitag, 22. November, stattfindet, hat sich der Gewerbeverein aber etwas Neues überlegt. „Wir sperren die Straße dieses Jahr nicht ab“, sagt Schriftführerin Karin Gärtner, die für die Organisation verantwortlich ist.

Der Schwerpunkt der Aktion liegt beim Einkaufen

In der Vergangenheit wurde die Bahnhofstraße immer für den Verkehr abgeriegelt. Anstelle von Autos säumten Marktstände die Buchloer Hauptverkehrsader, flanierten Kundinnen und Kunden auf der Straße. Wie Gärtner mitteilt, sei es für die Veranstalter aber nicht leicht gewesen, ausreichend Aussteller zum Füllen der Straße zu finden. Bei einem Stammtisch hätten die Einzelhändler dann gemeinsam entschieden, die Straße dieses Jahr nicht zu sperren. „Wir setzen den Schwerpunkt aufs Einkaufen“, erklärt Gärtner - immerhin sei die Stärkung der lokalen Geschäftswelt erklärtes Ziel der Aktion.

Buchloer Läden öffnen bei der Nacht der Lichter bis 21 Uhr

Dafür haben die Läden entlang der Bahnhofstraße bis 21 Uhr geöffnet und locken mit eigenen Aktionen sowie stimmungsvoller Deko. Zudem wolle der Gewerbeverein Kunden ermöglichen, mit dem Auto vor den Laden zu fahren - ein Umstand, der immer wieder lobend erwähnt werde. „Das kostenlose Parken ist für Buchloe ein Trumpf“, sagt Gärtner. Den wollen die Veranstalter auch in der Nacht der Lichter ausspielen. Neben den Buchten an der Bahnhofstraße stehen etwa die zentrumsnahen Parkplätze am Bahnhof, Schrannenplatz und Schulzentrum zur Verfügung.

Das Rahmenprogramm ist vielfältig

Das bedeutet nicht, dass es kein Rahmenprogramm geben wird. So werde der Freundeskreis der Musikschule wieder in der Sparkasse das Verzieren von Lebkuchenherzen anbieten, die Feuerwehr stellt ein Löschfahrzeug zur Besichtigung bereit, Vereine wie die Etosha Elephants, das örtliche BRK, das Rotary-Hilfswerk und mehr verkaufen Speisen und Getränke. Weitere Anmeldungen nimmt Gärtner noch kurzfristig an. Und auch ein paar kommerzielle Aussteller werden vertreten sein. Der Aufbau beginnt ab 15 Uhr, der Ausschank ist bis 23 Uhr gestattet, teilt Gärtner mit. Da heuer die Straße nicht genutzt werden kann, müssen die Organisatoren andere geeignete Plätze an der Bahnhofstraße suchen, an denen außerdem ein Stromanschluss nicht weit ist.

Für eine besondere Atmosphäre hat die Stadt voriges Jahr für die Nacht der Lichter die Weihnachtsbeleuchtung angeknipst - ausnahmsweise außerhalb der Adventszeit. „Darauf hoffe ich wieder“, sagt Gärtner.