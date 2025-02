Geplanter Spielplatz in Dillishausen sorgt für Diskussionen

Eine Premiere gab es für den zweiten Bürgermeister Winfried Kastl: Nachdem Bürgermeister Manuel Fischer krankheitsbedingt verhindert war, leitete er die Sitzung des Lamerdinger Rates. Eine lebhafte Debatte gab es rund um den Spielplatz in der Neubausiedlung Dillishausen Süd. Dieser ist im Bebauungsplan des südwestlichen Grundstücks vorgesehen.

Neuer Spielplatz in Dillishausen: Verantwortlicher stellt Vorhaben vor

Markus Munz vom Hochbauamt in Buchloe stellte zunächst seine Pläne vor. Die Standardausstattung mit einer Doppelschaukel, einem Turm mit Spielanlage, einer Doppelwippe, Federtierchen und einem Sandkasten würde rund 20.000 Euro kosten. Dazu kämen noch Kies, Robinienstämme als Einfassung sowie ringsum ein Doppelstabmattenzaun. Insgesamt betragen die Kosten mit Landschaftsbaumaßnahmen und Erstabnahme rund 59.000 Euro. Durch Übernahme einiger Arbeiten durch den Bauhof könne man die Kosten um etwa 20.000 Euro senken. Größtenteils konnten die Gemeinderatsmitglieder nicht nachvollziehen, warum ein Spielplatz von Externen gebaut werden soll. Sämtliche Spielplätze im Gemeindegebiet wurden von Ehrenamtlichen errichtet.

Gemeinderat Lamerdingen kann Pläne nicht nachvollziehen

Gemeinderatsmitglied Geirhos sprach sich dafür aus, dass die Eltern mit Kindern, die das Gelände nutzen würden, mit einbezogen werden sollen. „Man sollte den Leuten einen Kostenrahmen geben“, schlug er vor. Konstruktiv brachten sich die Ratsmitglieder in die Diskussion ein. Ein Konzept soll gemeinsam erarbeitet werden. Demnächst werden die Dillishauser Bürger in den Planungen und später in den Ausführungen berücksichtigt.

Monika Götzfried von der Stadtverwaltung Buchloe informierte darüber, dass die Stromlieferung für die Jahre 2026 bis 2028 neu auszuschreiben sei. Der bisherige Strompreis läuft Ende 2025 aus. Sie empfiehlt die Teilnahme an einer Bündelausschreibung. Mit einer Gegenstimme stimmten die Räte zu. Das Gremium gab einstimmig sein Einvernehmen, dass die Kindertagesstätte am Modellversuch KiPrax (Ausbildung Kinderpflege mit erhöhtem Praxisanteil) mit einer Stelle teilnimmt. Die Kosten für die Praktikumsvergütungen werden im Haushalt eingeplant.

Kita soll an Modellversuch teilnehmen

Christian Schinnagel vom Bauamt in Buchloe erläuterte den Anwesenden den aktuellen Zustand der Singoldbrücke am Teilweg in Großkitzighofen. Aufgrund des desolaten Zustands wurde das Bauwerk aus dem Jahre 1951 bereits auf 16 Tonnen beschränkt. Ein Ingenieurbüro soll nun ein Sanierungskonzept erarbeiten. Weiterhin wurde einem geplanten Neubau eines Mehrfamilienhauses mit acht Wohneinheiten in der Lamerdinger Hauptstraße einstimmig zugestimmt. Auch bekommt der Veteranen- und Kameradschaftsverein in Kleinkitzighofen für den Festakt „500 Jahre Bauernkrieg“ und die Aufstellung einer Erinnerungstafel einen Zuschuss in Höhe von 627 Euro. Außerdem übernimmt die Gemeinde Lamerdingen die Materialkosten für den weiteren Ausbau der Vereinsräume des Dartvereins in Höhe von 1300 Euro.