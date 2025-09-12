Ortsdurchfahrt Jengen wird bis Dezember gesperrt

In Jengen müssen sich Anwohnerinnen und Anwohner in nächster Zeit auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wegen Bauarbeiten des Staatlichen Bauamts Kempten wird die Ortsdurchfahrt von Montag, 15. September, bis voraussichtlich Freitag, 19. Dezember, komplett gesperrt.

Staatliches Bauamt erneuert Ortsdurchfahrt Jengens

Wie das Staatliche Bauamt Kempten mitteilt, wird die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt, die in die Jahre gekommen ist, umfassend saniert und erneuert. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Jengen entstehen neue Gehwege, eine Bushaltestelle und eine Querungshilfe entlang der Staatsstraße 2035. Das soll für mehr Komfort sorgen und Fußgängern mehr Sicherheit bieten. Die Bauarbeiten sind in zwei Abschnitte eingeteilt und sollen laut Staatlichem Bauamt im Sommer 2026 abgeschlossen werden. Der erste Bauabschnitt beginnt am 15. September.

Dabei stehen auf der Kardinalstraße zwischen dem Kreisverkehr an der B12-Anschlussstelle und der Einmündung Dorfstraße bis Ende des Jahres umfangreiche Arbeiten an. So wird die Fahrbahn zwischen dem Rathaus und der bereits im vergangenen Jahr ersetzten Gennachbrücke erneuert. Des Weiteren werden Entwässerungsrinnen instandgesetzt und gemeindliche Gehwege neu gebaut. Die Bushaltestelle an der Einmündung Alleestraße wird mit dem Einbau einer Mittelinsel als Querungshilfe ertüchtigt, teilt das Bauamt mit. Außerdem nutzen die örtlichen Versorgungsunternehmen die Straßensperrung, um Wasser- und Stromleitungen zu erneuern.

So wird der Verkehr in Jengen umgeleitet

Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt zwischen dem Kreisverkehr an der B12 und der Einmündung Dorfstraße bis zur Winterpause notwendig. Die Umleitung erfolgt über die Kreisstraße OAL15 und die innerörtliche Dorfstraße. Der zweite Bauabschnitt verläuft dann von der Einmündung Dorfstraße über das südliche Ortsende von Jengen bis zur OAL17. Das Bauamt bittet Anlieger um Verständnis für die erforderlichen Verkehrsbeschränkungen.